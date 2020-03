Papers: Barcelone se rapproche de Lautaro Martinez

La chasse rapportée de Barcelone pour Lautaro Martinez de l’Inter Milan est à nouveau dans les nouvelles samedi avec les derniers rapports suggérant que le club se rapproche du joueur de 22 ans.

Le sport annonce que le Barça a convaincu Martinez de donner la priorité au déménagement au Camp Nou par rapport à toute autre offre qu’il pourrait recevoir.

Le club a réussi à percer en février en convaincant l’attaquant qu’il sera un partant à Barcelone même si Luis Suarez sera toujours au club.

Martinez est désireux de jouer aux côtés de Lionel Messi et dira à l’Inter qu’il veut jouer pour Barcelone, bien qu’il ne veuille pas forcer une sortie du club.

Mundo Deportivo a également une mise à jour similaire sur Martinez. Ils estiment que Martinez est assez vendu lors d’un déménagement au Barça, et les récents éloges de Messi l’ont aidé à prendre une décision.

Un facteur qui compliquera l’accord est le coronavirus actuel et l’impact financier qu’il aura sur les deux clubs.

Cela pourrait signifier que les joueurs sont inclus dans le cadre de l’accord, et l’homme le plus susceptible de bouger est Arturo Vidal qui est aimé d’Antonio Conte et qui veut du football régulier.