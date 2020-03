Papiers: Lionel Messi comparé à Che Guevara au milieu des réductions de salaire à Barcelone

Mardi, Lionel Messi fait la une des journaux européens après que le capitaine a publié une déclaration confirmant les baisses de salaire à Barcelone et a frappé le conseil d’administration du club en même temps.

Le titre le plus accrocheur de tous vient du quotidien français L’Equipe qui a Messi représenté comme nul autre que Che Guevara. Le titre se lit comme suit: Lionel Messi, le Che du Barça.

Messi est également partout dans Marca où son numéro de maillot a été changé à 70%, indiquant les réductions de salaire convenues par les joueurs, et le titre se lit comme suit: Barcelone met fin à la patience de Messi.

AS ont Lionel Messi et toute l’équipe sur leur couverture. Le titre est “Ils en disent assez”, faisant allusion à la déclaration de lundi qui exprimait sa frustration face aux critiques que les joueurs avaient reçues pour ne pas avoir annoncé de réductions plus tôt.

La première page de Sport montre Messi et un simple titre de «Merci». Le quotidien catalan a également une interview exclusive avec Bartomeu qui dit que Messi lui a dit que des réductions de salaire seraient nécessaires dès le début.