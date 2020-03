“Papu” Gómez a demandé que les habitants argentins ne sous-estiment pas l’épidémie de coronavirus

Je veux direLa situation que le Monde par la propagation de la pandémie de coronavirus, il est alarmant: le nombre de personnes infectées augmente constamment et les activités commencent à être complètement suspendues, y compris tous les événements sportifs massifs.

Sur le sujet, le footballeur argentin Alejandro Gomez, qui le brise à Atalanta en Italie, le deuxième pays le plus touché de la planète derrière la Chine, jeté un message Médias sociaux pour tenter de sensibiliser leurs concitoyens.

“J’adorerais que dans mon pays, l’Argentine, ils ne sous-estiment pas ce CORONAVIRUS qui se propage à une vitesse extrême“commence la déclaration du” Papu “sur Instagram.

“En Italie, ils ont pris la décision tardive d’arrêter le pays et restons dans nos maisons et aujourd’hui nous payons le prix. C’est grave, ce n’est pas juste un autre virus. J’espère que l’Argentine suit l’exemple des autres pays ils ont pu faire face au virus et améliorer les erreurs commises “, a-t-il poursuivi.

#UltimosCartuchos Papu Gomez “Le club nous a déjà dit de rester dans nos maisons, il y a deux joueurs de la Seria A qui ont été testés positifs pour le coronavirus. Il y a quelques semaines, les gens n’y accordaient pas beaucoup d’importance, Bergame est la ville avec le plus d’infections” pic.twitter.com/9LaXuUvuDh

– Vorterix (@Vorterix) 12 mars 2020

“Celui qui doit mettre en quarantaine doit être respecté. Ce n’est pas la fin du monde, il suffit de se comporter le plus intelligemment possible “, a-t-il conclu en partageant le message qu’il a écrit avec sa femme. Pour l’instant, les jeux dans notre pays se joueront à huis clos. Pour prendre les précautions nécessaires. ..