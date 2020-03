‘Papu’ Gómez et la dure réalité en Italie à cause du coronavirus »Football Press

Lundi 23 mars 2020

Aujourd’hui, l’Italie est en proie à une épreuve en raison de la progression rapide du coronavirus, une situation qui a fait plus de 6 000 morts, étant le pays européen le plus touché par le virus. Bergame est l’un des endroits les plus touchés, et compte tenu de cela, le milieu de terrain d’Atalanta, Alejandro ‘Papu’ Gómez, a fait un compte rendu dramatique de ce qui se passe dans la région.

Le talentueux joueur argentin s’est entretenu avec Olé, où il a expliqué en détail comment il vit dans la ville italienne. «Les hôpitaux sont pleins et il n’y a plus de place pour les malades. L’autre jour, les militaires sont venus prendre les boîtes avec les morts et les incinérer ailleurs car il n’y a pas de place dans les cimetières ici. C’est formidable », a-t-il souligné.

Il a également ajouté que “c’est une situation dramatique car il y a de nombreuses infections par jour. La quarantaine est très respectée, mais il y a encore quelques personnes dans les rues (…) Ce qui est frappant, c’est que malgré le fait qu’il n’y ait presque pas de personnes dans la rue, il y a encore environ 600 ou 700 cas par jour. »

Le capitaine d’Atalanta s’est également auto-critiqué la propagation rapide du virus en Italie. «Je ne sais pas s’ils ont été bien, mal ou si cela a pris trop de temps. Je pense qu’il y a eu beaucoup de désinformation au début et nous le prenons tous très à la légère. Nous pensions qu’il ne s’agissait que d’une autre grippe, un virus comme ceux que l’on a trouvés dans n’importe quel autre hiver, alors nous continuons à vivre une vie normale », a conclu l’ancien San Lorenzo.

Il convient de rappeler qu’Atalanta est quatrième de Serie A et est en quart de finale de la Ligue des champions, après avoir éliminé Valence d’Espagne.