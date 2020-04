Papu Gómez: l’Italie a proposé à l’attaquant argentin de jouer pour l’Azurra dans le Reste du monde 2017

Mis à jour le 27/04/2020 à 19:56

Il a pu défendre l’équipe nationale italienne. L’Argentine Alejandro ‘Papu’ Gómez, avant et figure de Atalanta, a eu une offre de jouer dans le Sélection «Azurra» Il y a trois ans, une option qui, en principe, ouvrait sa double nationalité, mais qu’il ne pouvait pas choisir d’avoir disputé la Coupe du Monde U20 avec l’Albiceleste, dont il a fait ses débuts un an plus tard en sélection absolue.

«Grâce à ma femme, qui a des parents à Udine (nord de l’Italie), j’ai un double passeport, argentin et italien. En 2017 (Giampiero) Ventura – alors entraîneur italien – voulait m’appelermais J’avais déjà gagné la Coupe du Monde U-20 avec l’Argentine en 2007 et c’était impossible“Gomez a déclaré dans un live sur Instagram auquel il a participé avec l’ancien joueur Fabio Cannavaro.

Pour créer une équipe nationale, la FIFA établit que vous devez avoir la double nationalité au moment où vous faites vos débuts avec la première équipe nationale – quelle que soit la catégorie. ‘Papu’ a joué dans les moins de 20 ans canadiens en 2007 et neuf ans plus tard, il a obtenu la nationalité italienne.

“A cette époque, j’y ai pensé, sérieusement. Ce serait une excellente occasion de jouer pour une équipe prestigieuse comme l’Italie. Fin 2018, mon premier appel est venu avec l’équipe nationale argentine“Il a ajouté.

Il a pu aller au football chinois

Dans l’émission en direct, Gómez et Cannavaro ont également raconté une anecdote qui remonte au moment où l’italien a formé le chinois Tianjin (2016-2017).

“Savez-vous que j’ai appelé Atalanta pour vous signer? J’étais à Tianjin et j’ai parlé à votre club parce que je voulais que vous veniez en Chine. Vous auriez été parfait pour le football chinois, mais en réalité, vous êtes également parfait pour le football européen “, a déclaré Cannavaro.

“Cette nouvelle sortira partout. La vérité est que dans quelques années, j’aimerais avoir une expérience en dehors de l’Italie, notamment pour apprendre l’anglais”, a répondu Gómez.

Gómez, né à Buenos Aires en 1988, est le capitaine de l’Atalanta, dans lequel il évolue depuis 2014, et a marqué sept buts cette saison, avant l’interruption de l’activité sportive due à la pandémie de coronavirus. EFE

