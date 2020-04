“Pâques? Alerte maximale, nous vivons des moments de foi chez nous. Sur la scène 2 et les masques …”

NAPLES. Pâques pour le moins anormal cette année,Urgence coronavirus elle laisse très peu de place aux célébrations et aux sorties, le monde entier est immobile et tente de retrouver la normalité perdue. L’Italie trouve progressivement un moyen de sortir de la crise sanitaire, un nombre plus faible d’infections et le gouvernement qui a déjà défini la phase 2 à partir du début mai.

MESSAGE DE PÂQUES

“Cette année sera une Pâques dont nous nous souviendrons tous. Inutile de cacher que ce sera des jours compliqués, mais il faut serrer les dents et éviter les actes d’irresponsabilité: il est interdit de circuler, sauf pour les activités essentielles et les nécessités de base. Toutes les manifestations religieuses sont suspendues. Nous devons suivre l’exemple extraordinaire du Pape François qui, célébrant la messe sur une place Saint-Pierre vide, envoie un message clair à tous. Nous devons respecter les règles et aussi vivre des moments de foi chez nous. Pendant ces heures, nous travaillons pour éviter le danger du retour du Nord vers la Campanie et tout le Sud. Il y a des contrôles aux péages et aux gares. Les contrôles seront rigoureux: la mobilité n’est pas autorisée “.

CONTINUER À COMMENCER

Pendant ce temps, en Campanie, Gouverneur Vincenzo De Luca il envoie un message à ses concitoyens, les invitant à rester chez eux et à vivre les vacances de Pâques avec rigueur et responsabilité: «Nous pensons à la phase 2, il est maintenant bien clair que nous sommes appelés à faire un autre sacrifice de deux semaines, c’est difficile et lourd pour tout le monde mais nous risquons de perdre à cause d’une impatience qui ne serait pas justifiée. On peut commencer à parler sérieusement d’une reprise économique dans le pays et aussi d’une reprise de la vie sociale quand on a la certitude, non pas pour avoir résolu le problème de contagion que l’on va traîner pendant des mois, mais quand on aura la certitude que la contagion a été contenue c’est-à-dire que le chemin de croissance de l’infection était vraiment bloqué ».

PREMIÈRES RÉOUVERTURES À LA FIN DU MOIS

Des résultats qui pourraient conduire à plusieurs réouvertures à la fin du mois: “Nous pourrons commencer à penser à la reprise des activités de construction, nous avons la plupart des travailleurs engagés dans le plein air et il n’y a pas de problème de congestion du personnel. Nous pourrons donner un souffle aux activités de maintenance, par exemple des structures de baignade, il y a beaucoup d’opérateurs qui le demandent. Je pense ensuite aux activités de production alimentaire, les aliments préemballés à livrer à domicile, qui se développent donc en toute sécurité. À la fin du mois, nous travaillerons pour relancer ce type d’activité, mais la condition préalable est que nous maîtrisons parfaitement l’épidémie. Sinon le risque est très simple, on se fait des illusions en reprenant la vie économique et sociale du pays, dans pas plus de deux semaines nous serons reconstruits pour tout fermer et à ce moment ce serait une vraie tragédie “.

MASQUES POUR TOUS

Dans le Nord, des masques obligatoires pour tout le monde, dans quelques semaines, cela se produira également en Campanie: «Nous gardons à l’esprit que nous ne reviendrons pas à la vie normale, des choses les plus simples, les masques, que nous devrons porter pendant des mois. Alors que l’extinction des épidémies, la quantité de citoyens italiens infectés est énorme, il y a des milliers de citoyens asymptomatiques, ils ont donc contracté le virus mais n’ont rencontré aucun problème particulier. Eh bien, même s’ils n’ont pas eu de symptômes évidents, ce sont de toute façon des sujets qui transmettent l’infection, il est donc évident que même lorsque tout se rétablira, nous ne reviendrons pas comme avant. En Lombardie, le président a rendu une ordonnance rendant obligatoire l’utilisation du masque en dehors de la maison. Nous n’avons pas adopté cette mesure pour une simple raison, nous voulons d’abord mettre en production plus de trois millions de masques, puis à la fin du mois, nous prendrons également une ordonnance qui rendra obligatoire le port dans la rue. ”