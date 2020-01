Paquetà, ces conversations avec des amis apparaissent sans trop de malaise … | marché

Qu’arrive-t-il à Lucas Paquetà? Luigi Garlando, première recrue de La Gazzetta dello Sport, n’a pas épargné plusieurs coups sûrs au milieu de terrain milanais aujourd’hui: “Peut-être qu’il aura saudade des amis carioca avec qui il discute constamment, sans trop de gêne. Aussi parce que Lucas, qui aime poster des ballets sur Instagram, est plus enclin au bonheur qu’à la dépression. Comme nous reconnaissions son droit à l’anxiété, nous lui rappelons qu’il y a des devoirs professionnels, inscrits dans un contrat. Pour Pioli, qui hier le taquinait en public (“Doit devenir plus décisif”), Paquetà reste une option importante, avec une grande technique, pour changer de jeu dans la course. Il aurait pu servir à Brescia, dans un moment délicat. Suso est aussi étourdi par le marché, mais, malgré les sifflets, il essaie de se rendre utile. Rebic était également terminé en marge, il travaille plus dur et trouve un moyen de revenir au centre. Kaka, avant de venir en Italie, s’entraîne avec des poteaux de fer même au prix de se fendre les pieds sur le sol les seaux de San Paolo, car il savait que ces chaussures sont utilisées en Europe. Il est devenu Kaka parce qu’il voulait le devenir à tout prix, même en souffrant. Les vrais grands font ça. Ils n’enlèvent pas la bataille. ”