Par Liga BetPlay, América de Cali 0-1 Deportivo Cali en direct: horaires dans le monde de suivre le match

Avec l’objectif de Agustin Palavecino à 6 ′, Cali America perd 0-1 contre Deportivo Cali dans le soi-disant «vallecaucano classique». La scène du duel est le Colosse de Palmaseca et ils sont confrontés à la date 4 du BetPlay Dimayor League, qui est également diffusé dans toute l’Amérique latine et les Caraïbes via RCN Nuestra Tele, mais en La Colombie Vous pouvez le suivre exclusivement via Win Sports +. Dans la note suivante, nous vous laissons une liste avec tous les calendriers de transmission de l’engagement.

Après un début prometteur, Cali America Il tentera de garder la séquence positive et de faire briller son titre de champion de football colombien actuel, devant le rival classique: Deportivo Cali. «Les Red Devils» mènent la table avec 7 points après 3 jours, tandis que les «verts et blancs» ont perdu du terrain depuis le début de la saison et n'ont remporté qu'une victoire en 3 matchs.

L’Amérique de Cali contre Le Deportivo Cali affrontera ce samedi 8 février pour la journée 4 de la BetPlay Dimayor League. | Photo: . (LUIS ROBAYO /)

Horaires mondiaux pour voir América de Cali vs. Deportivo Cali

Chili: 20 h 10

Colombie: 18:10 heures

Costa Rica: 17 h 10

Équateur: 18:10 heures

El Salvador: 17 h 10

Guatemala: 17 h 10

Honduras: 17 h 10

Mexique: 17 h 10

Panama: 18 h 10

Pérou: 18:10 heures

Espagne: 00:10 heures le dimanche 9 février

États-Unis: 18 h 10 (Washington D.C., New York, Miami)

Venezuela: 19 h 10

