“Paradoxale que Palerme se considère défavorable”

Le championnat s’arrête mais pas les controverses (évitables bilatéralement depuis un certain temps, ndlr) sur l’axe Palerme-Savoie, avec l’oplontino ds, Marco Mignano, qui, par le biais des canaux officiels du club, a voulu répondre aux déclarations de Dario Mirri.

Le président rosanero, dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, avait en effet souligné que la rupture forcée, à son avis, représentait un handicap surtout pour l’équipe sicilienne, comme auparavant et donc avec le plus gros enjeu à perdre par rapport à aux autres, compte tenu également de l’excellente forme des Siciliens. Des mots qui ont encore alimenté la réponse et la réponse, qui à ce stade est devenue tout simplement écoeurante et puérile.

Ce sont les mots de Mignano, qui s’attarde sur les questions liées à l’urgence sanitaire et lance la flèche au rosanero. Ci-dessous la note officielle de la Savoie:

«En ce moment historique, nous devons penser exclusivement à la vie sociale de notre pays, pas au sport. Le football n’est pas la priorité, mais la vie des gens l’est. Si nous parlons de football, la seule équipe favorite est Palerme, compte tenu des pénalités. La Savoie était désavantagée, car jouer à huis clos représenterait à la fois des dommages économiques et sportifs. J’invite donc le Dr Mirri à se concentrer sur l’urgence mondiale à laquelle nous sommes confrontés: la vie est plus importante qu’un match de football. ”