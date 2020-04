Paraguay, Ronaldinho purge un mois de prison sans espoir de pouvoir sortir bientôt

Cela fait un mois que Ronaldinho et Roberto de Assis ont été arrêtés et emmenés en prison au Paraguay, lorsqu’ils ont été interceptés avec de faux passeports. L’enquête les place dans une organisation de blanchiment d’argent et d’évasion de capitaux dont quinze autres personnes ont été arrêtées. Pour l’instant, il n’est pas prévu de sortie à court terme pour l’ancien joueur de Barcelone. Dans tous les cas, les sanctions ne seraient pas importantes lorsque vous introduisez votre dossier, explique GloboEsporte, dans une figure judiciaire appelée “critères d’opportunité”.