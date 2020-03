Paratici, directeur sportif de la Juve, prévoit un marché comme la NBA

Fabio Paratici, directeur sportif de la Juventus, a estimé ce vendredi que la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus obligera les clubs à changer leurs stratégies de marché et à miser sur plus de “troc” cela par des signatures de millionnaires qui, selon lui, “rapprocheront le football de la NBA”.

“Il y aura de nombreux échanges, une situation qui rapprochera le football de la NBA”, a-t-il assuré. Paratici, dans des déclarations publiées par le journal turin “Tuttosport”, interrogé sur le type de marché qu’il envisage pour l’été prochain.

Si dans les clubs de football peuvent acquérir le dossier du footballeur en échange d’argent, En NBA, les franchises échangent les contrats des joueurs avec l’obligation de respecter le budget des salaires de leurs membres..

Paratici, qui a été le protagoniste de la signature la plus chère de l’histoire du football italien en 2018, versant 112 millions d’euros au Real Madrid pour les Portugais Cristiano Ronaldo, a souligné la nécessité de changer de stratégie et de se concentrer davantage sur les carrières.

Il pensait également que les clubs des pays à économie plus forte pourraient bénéficier de cette crise sanitaire. “Il est possible que certains clubs, par exemple en Allemagne, peut bénéficier de cette situation crise grâce à une économie plus forte “, a-t-il déclaré