Paratici: «Plus d’échanges sur le marché». Voici comment la stratégie de Pogba change | Serie A

Il est encore prématuré de calculer tous les dommages et transformations que le coronavirus apportera à notre société, y compris le calcium. L’évolution de la pandémie semble loin d’être terminée, cependant – si les certitudes sont encore rares – vous pouvez déjà essayer de faire des prédictions sur ce que pourrait être la vie de demain. En ce qui concerne également le marché des transferts – avec les clubs touchés par le virus également et surtout dans le portefeuille – il y aura des transformations évidentes. Quoi? Selon une enquête de Tuttosport, il y aura moins d’argent en circulation, donc moins de négociations en espèces et plus d’échanges. C’est du moins l’idée de Fabio Paratici, l’homme du marché de la Juventus, qui révèle: “Il y aura de nombreux échanges, une situation qui rapprochera le football de la NBA …”

CONTINUER À LIRE SUR ILBIANCONERO.COM