Paratici veut Gabriel Jesus, Manchester City s’ouvre à la Juve: détails | Primapagina

La Juventus veut Gabriel Jesus. Et le mariage peut se faire, selon les dernières rumeurs recueillies par calcioomercato.com. L’attaquant brésilien est un vrai ballon de Fabio Paratici qui avait déjà tenté de l’amener à la Juventus dans un passé récent. Et dans les idées du directeur sportif de la Juventus, Gabriel Jesus prendrait la place dans le rose de Gonzalo Higuain qui pourrait être vendu l’été prochain. Et Manchester City? Guardiola aime son avant-centre mais ne le considère pas comme peu fiable, il y avait une petite ouverture pour en parler. Les détails dans notre focus vidéo: