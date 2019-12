Paredes est proche de la Juventus

La nouvelle année arrive et 2020 pourrait être chargé de changements pour Leandro Paredes. Le flyer a montré dans le PSG de très bonnes conditions bien qu'il n'ait pas fini de consolider en tant que starter malgré qu'il soit l'une des cartes préférées de Scaloni dans l'équipe nationale argentine.

Pour ça, le joueur envisagerait un changement d'air pour ajouter plus de minutes dans une année qui sera marquée par la Copa América et les éliminatoires de la Coupe du monde au Qatar 2022. En Italie, en outre, la presse affirme que l'avenir de Paredes pourrait être lié à la Juventus.

Sans aller plus loin, la Gazzetta dello Sport a déclaré qu'il y aurait un principe d'accord entre les dirigeants de l'équipe de France et la Vecchia Signora pour faire un simple troc sans argent entre l'Argentine et Emre Can. De cette façon, Paredes pourrait commencer l'année en jouant dans la ligue italienne avec Dybala et Cristiano Ronaldo. Cela arrivera-t-il?