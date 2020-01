Parejo manquera le match contre le Barça

Daniel Parejo, capitaine de Valence, manquera le match contre le Barça. Le joueur madrilène a été expulsé lors de la défaite écrasante que les ches tenaient dans Son Moix (4-1), et ne sera pas à Mestalla pour recevoir le Barça de Quique Setién, samedi prochain à 16h. Une goutte des plus sensibles pour le cadre valencien, parce que c’est le timor offensif qui lui est propre, il dirige tout le match de Valence et est responsable du coup d’envoi des fautes et des pénalités. Par conséquent, le Barça respire un peu plus calmement en voyant cette absence.

19/01/2020 à 14:22

En fait Parejo avait quatre jaunes avant de commencer le match et a vu une carte après quatre minutes de réunion. Mais à la réception du deuxième, en plus de rater le match contre le FC Barcelone, il continue avec quatre jaunes et pourrait perdre un autre duel prochainement.