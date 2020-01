SONDAGE

Edinson Cavani il ferait son choix. Selon Goal, l’attaquant du Paris Saint-Germain, joint à Chelsea et à Manchester United, aurait accepté la cour de l’Atletico Madrid.

26.01 12:16 – Paris Saint-Germain, Cavani a dit oui à l’Atletico Madrid

26.01 12:02 – Tottenham, l’objectif est le retour de Bale: 30 millions sont prêts

26.01 11:19 – Eredivisie, Alkmaar et Feyenoord s’enfuient de chez eux

26.01 11:10 – Elimination directe de Barcelone à Valence, Sport: “Très, très inquiétant”

26.01 11:00 – L’équipe en première page de Cavani: “Pas fantastique”

26.01 10:51 – Élimination directe de Barcelone à Valence, AS: “Feu vert au Real Madrid”

26.01 10:41 – Élimination directe de Barcelone à Valence, Mundo Deportivo: “Perdidos”

26.01 10:08 – Affaire Inaki Williams, Marca: “Assez de racisme”

26.01 00:56 – Chelsea, Azpilicueta: “Si nous voulons aller loin, nous devons nous améliorer”

26.01 00:47 – Rayo Vallecano, Piovaccari aux salutations? Jemez: “Nous recherchons un pourboire”

26.01 00:37 – Barça et Chelsea pêchent en Suisse: les yeux sur Arrigoni du Grasshopper

26.01 00:28 – Barcelone, Amor: “Pas d’alarmisme, faites confiance à Setien et passons”

26.01 00:18 – Chelsea, Lampard: “Cette course n’était pas perdue. A fait du bon travail”

26.01 00:09 – Schalke 04, Wagner: “Défaite à droite, le Bayern beaucoup plus fort que nous”

25.01 23:59 – West Ham, Moyes: “Mauvaise performance en Coupe, la défaite est juste”

25.01 23:50 – Bayern, Muller: “Heureux avec la performance, nous avons joué en équipe”

25.01 23:21 – Tottenham, Mourinho exclut Rose: “Choix technique”. Il y a Newcastle

25.01 23:02 – La Liga et Séville reviennent à la victoire et prennent la 3e place: Grenade battue 2-0

25.01 22:57 – Le grand retour de Gand: il a submergé le Genk avec un jeu de poker

25.01 22:34 – Bayern, Flick: “Une journée très réussie, trois points fondamentaux”

25.01 22:29 – Cas de racisme en Liga, explosion de Williams: “Ces cris m’attristent”

25.01 22:24 – officielFrancfort, Gonçalo Paciencia renouvelé jusqu’en 2023

25.01 22:10 – Atletico Madrid, Vrsaljko revient dans l’équipe après une blessure grave

25.01 21:57 – Ligue 1, mauvais KO pour Monaco à domicile, victoire Saint-Etienne et Montpellier

25.01 21:53 – Barcelone, Busquets: “Nous devons nous adapter à Setien et à son équipe”

25.01 21:38 – Arsenal, à deux pas de Pablo Mari. 10 millions iront à Flamengo

25.01 21:34 – PSG, Jesé reste avec le Sporting: «non» à la demande d’arrêt du prêt

25.01 21:27 – Officiers rangers, Defoe reste après le prêt: pré-contrat signé

25.01 21:12 – Définition de Man City, Guardiola et David Silva: “Il est un peu un salaud”

25.01 20:57 – officiel Banega, rien de la Fiorentina: à partir de juillet il sera Al Shabab

Voici la programmation officielle d’Inter-Cagliari

Débuts pour Ashley Young. L’Anglais prend la voie de droite en profitant de la disqualification de Candreva et des conditions moins qu’optimales de D’Ambrosio et de l’autre nouveau venu Moïse. Au contraire, faites toujours confiance à Biraghi …