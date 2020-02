Paris Saint Germain et Lyon s’affrontent dans la capitale

L’attaquant français de Lyon Moussa Dembele (R) rivalise avec le défenseur italien Amiens Arturo Calabresi (L) lors du match de football français L1 entre Lyon (OL) et Amiens (ASC) le 5 février 2020, au stade Groupama à Decines-Charpieu, près de Lyon, centre-est de la France. (Photo de ROMAIN LAFABREGUE / .) (Photo de ROMAIN LAFABREGUE / . via .)

Bienvenue dans le dernier mot sur les aperçus et les pronostics de la Ligue 1 de football. Nous avons atteint le 24e tour de matchs qui comprend un énorme affrontement entre le Paris Saint Germain et Lyon. Marseille face au fond de Toulouse Toulouse, Rennes, hôte de Brest et deux équipes réunies dans le tableau se rencontrent alors que Reims se rend à Strasbourg.

Paris Saint Germain Host Lyon

Le leader du Runaway Paris Saint Germain souhaite la bienvenue à Lyon au Parc des Princes alors qu’il cherche à prolonger son invaincu pour se qualifier pour douze matches de championnat. L’équipe de Thomas Tuchel s’éloigne du reste et la victoire sur Lyon étendra sa séquence de victoires à cinq matchs. La forme de Lyon est largement incohérente et un match nul décevant avec Amiens en difficulté a mis la pression sur les joueurs et le manager Rudi Garcia.

Le PSG cherche à poursuivre sa course au titre dimanche soir avec une victoire contre un Lyon qui se bat dur pour assurer une place parmi les quatre premiers et une richesse qui en découle. Les Parisiens pourraient avoir à le faire sans Neymar après sa blessure contre Montpellier. Il a raté la victoire de mardi contre Nantes et la gravité de sa blessure signifie probablement qu’il sera absent du match crucial de dimanche. Le PSG espère maintenir son écart de douze points au sommet, mais Lyon a besoin du résultat lui-même après une série de résultats décevants au cours des quatre derniers jours.

La pression augmente lentement sur les joueurs et Rudi Garcia après une série de résultats décevants qui a permis à Lyon de remporter trois de leurs huit derniers matchs. Leur record récent à Paris est pourri lui aussi de perdre ses quatre derniers déplacements encaissant 14 buts et étant largement dominé. Les visiteurs ont goûté pour la dernière fois au succès dans la capitale en 2007, obtenant une victoire 3-2. Onze voyages sans victoire se sont écoulés depuis et Rudi Garcia a besoin d’un résultat positif dimanche pour apaiser les supporters frustrés de Lyon.

Strasbourg et Reims s’affrontent dans la bataille pour un spot de football européen

Dimanche, deux prétendants européens improbables s’affrontent alors que Strasbourg accueille Reims. L’équipe locale vient de remporter une victoire serrée contre le sous-sol toulousain tandis que Reims a récolté un nul avec Nice pour conserver sa place dans le top sept.

Strasbourg cherche à maintenir sa forme décente après avoir remporté cinq de ses huit derniers matchs et se dirige vers les places européennes. Ils se retrouvent en dehors de ces lieux à la différence de buts et Thierry Laurey sait que l’affrontement de dimanche contre un rival est un concours incontournable. La maison n’a pas tiré de match de championnat depuis le premier mois de la saison alors que Reims a tiré neuf de ses 23 matches de championnat. Pour mettre cela en perspective, c’est le plus de n’importe quel camp de Ligue 1. Un match difficile dimanche pour Strasbourg.

Reims est difficile à battre, mais les victoires qui lui ont échappé ces dernières semaines n’ont remporté qu’un seul de leurs six derniers matchs. Malgré leur forme inégale récente, Reims connaît une saison formidable et cherchera certainement à maintenir sa place dans le top sept.

Jeu du vendredi

Angers vs Lille

Deux équipes de forme contrastée s’affrontent lors du match d’ouverture de la ronde 24. Angers est sans victoire à quatre en perdant ses deux derniers matchs, Lille a remporté ses deux derniers matchs et a décroché six victoires lors de ses neuf derniers matches de championnat.

Angers 1-2 Lille

Jeux du samedi

Amiens vs Monaco

La pression augmente à Amiens alors que leur course sans victoire s’étire en deux chiffres. Onze matchs sans victoire se sont écoulés pour Luka Elsner et Amiens qui se retrouvent désormais dans les lieux de relégation automatique. Monaco se dirige vers Amiens dans une ambiance confiante après avoir remporté une première victoire en championnat sous Roberto Moreno la dernière fois.

Amiens 0-2 Monaco

Dijon vs Nantes

Un match crucial pour Dijon ayant perdu le grand affrontement avec Nîmes en milieu de semaine. Ils recherchent une troisième victoire en cinq et espèrent une réponse positive face à une équipe nantaise qui a perdu ses trois derniers matchs.

Dijon 2-1 Nantes

Marseille vs Toulouse

L’équipe locale vole en Ligue 1 après avoir été invaincue lors de ses treize derniers matches de championnat et la prochaine équipe de Toulouse est sans victoire en treize matchs et ne cumule qu’un point en ce temps.

Marseille 3-0 Toulouse

Metz vs Bordeaux

Metz profite à fond de sa meilleure manche de la saison avec six invaincus, récoltant douze points dans cette manche. Ils font face à une équipe bordelaise qui remet sa forme sur les rails en restant invaincue en trois matchs.

Metz 1-0 Bordeaux

Nice vs Nimes

L’équipe locale est invaincue en sept matchs et cherche à maintenir sa pression pour une place parmi les quatre premiers. Nîmes a accumulé deux victoires consécutives au moment idéal et se retrouve maintenant à seulement trois points de la sécurité. Un gros match pour les deux camps.

Nice 2-1 Nimes

Rennes vs Brest

Rennes sera déterminé à rebondir après sa défaite en milieu de semaine contre Lille. Leur forme a légèrement baissé en gagnant seulement deux de leurs cinq derniers matchs, mais ils espéreront mettre ce droit face à une équipe de Brest qui est sans victoire en deux.

Rennes 2-0 Brest

Jeux du dimanche

Montpellier vs Saint Etienne

Un jeu incontournable pour deux équipes qui cherchent à rebondir. Montpellier est sans victoire en deux, Saint-Etienne a perdu cinq de ses six derniers matches sous la pression de Claude Puel.

Montpellier 1-0 Saint Etienne

Paris Saint Germain vs Lyon

Un affrontement clé pour les deux parties. Le PSG en a remporté quatre d’affilée; Lyon est sans victoire en deux matchs et n’a pas gagné à Paris depuis plus d’une décennie.

Paris Saint Germain 3-1 Lyon

Strasbourg vs Reims

L’équipe locale a remporté cinq de ses huit derniers matchs et grimpe lentement la table. Les visiteurs de Reims n’ont gagné qu’une seule fois sur six et doivent gagner pour conserver leur septième place.

Strasbourg 1-1 Reims

