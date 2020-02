Parker: “Pogba à Manchester dans le” forfait vacances “. Maintenant, il manque la Juventus …”

Paul ParkerUn ancien défenseur de Manchester United parle de Paul Pogba et de la mauvaise influence qu’il a sur le groupe de Solskjaer dans une interview au Daily Mail: “Il a d’énormes qualités mais apporte trop de négativité à l’équipe. Le voir revenir à ses niveaux me semble beaucoup difficile. Quand vous voyez Lukaku marquer sans relâche, il est clair que ses adieux étaient le meilleur choix pour lui, il influençait tout le vestiaire. L’agent de Pogba dit que la Juve est sa maison. Il a quitté la maison pour un forfait vacances, mais il a duré trop longtemps et a maintenant le mal du pays. Voilà à quoi il ressemble de l’extérieur. ”