Parkinson veut son ancien joueur, une offre est arrivée pour un homme de 4 millions de livres sterling à Sunderland – HITC

Sunderland aurait voulu Harry Brockbank, tandis que Will Grigg a été lié à des déménagements.

Selon The Sun on Sunday (édition imprimée, page 63, 19 janvier 2020), Sunderland est intéressé à signer Harry Brockbank de Bolton Wanderers dans la fenêtre de transfert de janvier.

Le tabloïd britannique a rapporté que le manager de Sunderland, Phil Parkinson, espère conclure un accord rapide avec Bolton au sujet du transfert du défenseur de 21 ans.

Parkinson, qui a été nommé directeur des Black Cats en octobre 2019, a travaillé avec le jeune – qui peut opérer comme arrière droit ou arrière central – pendant son mandat de directeur de Bolton.

Le rapport dans The Sun on Sunday (édition imprimée, page 63, 19 janvier 2020) a également affirmé que le club de Ligue 2 Salford City avait fait une offre de 5000 £ par semaine à l’attaquant de Sunderland Will Grigg pour le signer en prêt en janvier fenêtre de transfert.

Le tabloïd britannique a affirmé que Swindon Town était également intéressé par l’attaquant, Sunderland ne souhaitant pas que l’international d’Irlande du Nord rejoigne un club rival de League One.

Des mouvements sensés?

Sunderland pourrait faire avec un jeune et prometteur défenseur, non seulement pour sa promotion cette saison, mais à long terme également, et Brockbank serait une bonne signature pour l’ancien club de Premier League.

Quant à Gigg, le joueur de 28 ans n’a pas réussi à avoir un impact au Stadium of Light depuis son déménagement de Wigan Athletic en janvier 2019 pour des frais de transfert rapportés par Sky Sports à 4 millions de livres sterling, et il est difficile de le voir devenir un succès à Sunderland.

Dans d’autres nouvelles, comment regarder le tirage au sort du troisième tour de la FA Cup ce soir – heure, chaîne et qui surveiller