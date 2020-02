Parlé à Roccella: «Un voyage très difficile. De Vena? Son temps viendra “

TOUR ANNUNZIATA (NA). A la reprise de la formation, à domicile Savoia prend le mot monsieur Carmine Parlato qui analyse les sujets brûlants du moment à la maison L’entraîneur oplontini sent le pouls de l’équipe au vu de la dernière course, entre les choix techniques et la performance de ses garçons.

“Je pense qu’il est très important que l’équipe joue toujours avec une grande concentration dans les deux phases, tout le monde doit pouvoir se déplacer individuellement dans un contexte global. Titre? On pense exclusivement au prochain match avec Roccella, il ne faut pas gaspiller d’énergie, un voyage très difficile nous attend “.

ATTAQUE DE CROISSANCE

La défense est de plus en plus la force de cette équipe, mais l’attaque tant vilipendée est en fait juste derrière Palerme et Acireale, attendant le meilleur De Vena: “L’équipe fonctionne bien dans la phase offensive, nous avons besoin de tout le monde et pas un seul joueur, je pense que le temps de De Vena viendra bientôt. Alessandro a eu des maux de pieds, mais il a travaillé dur pour récupérer et a besoin de temps ».

LE BUT ARRIVERA POUR …

Sur la performance de Diakitè et Cerone, l’entraîneur blanc a des idées claires: «Diakitè a beaucoup couru, s’il avait dirigé le but, nous serions maintenant ici pour le féliciter, malheureusement, il n’en a pas été ainsi. – Parle le discours – Greasepaint? Il est heureux si l’équipe marque et gagne, grâce à lui Scalzone et Chironi ont marqué des buts, il est clair que pour chaque attaquant, le but est le médicament qui aide à vivre la phase offensive avec plus de sérénité “.

Le post prononcé vers Roccella: «Un voyage très difficile. De Vena? Son heure viendra »est apparu en premier sur Le reste du football.