“Parlé au personnel et aux enfants, la folie de partir maintenant”

NAPLES (NA). Récupération oui, récupération non, les amateurs s’interrogent encore aujourd’hui sur la réelle possibilité de reprendre l’entraînement et les jeux, un moment délicat où chaque étape doit être envisagée avec un grand sens des responsabilités.

CINDERELLA BELL

Le directeur sportif de New North Naples, Équipe militante napolitaine dans le groupe A d’excellence, a de sérieux doutes quant au retour sur le terrain et ces derniers jours, après avoir écouté tous les membres du club, il est parvenu à une conclusion très claire: “En ces jours, avec des vidéos et des appels téléphoniques, nous avons traité avec l’équipe et le personnel, avec le président nous avons convenu que repartir serait un suicide. Entre autres choses, les garçons sont stationnaires depuis environ deux mois, enfermés à la maison, et tout le monde ne peut pas s’entraîner à ces niveaux. ”

PROTOCOLE? DERNIÈRE AMATEURS

Difficile de respecter les dispositions chez les amateurs: “J’ai aussi essayé de comparer avec d’autres clubs, aujourd’hui aurait été le dernier jour me semble-t-il, sauter sept matchs puis songer à recommencer en mai dans un contexte national encore incertain semble de la folie. En tant que club, nous sommes clairement dans une position de classement tragique, mais nous espérions au moins atteindre les éliminatoires, donc si l’accord pour la récupération devait arriver, il faudra au moins 20 jours pour se remettre en forme. Protocole? Chez les amateurs, de nombreuses précautions doivent être prises comme cela se produira certainement chez les professionnels, mais j’entends parler des hôtels, des tampons, des vestiaires désinfectés, etc., etc. Je pense, par exemple, à notre situation, à Quarto il y a d’autres équipes qui s’entraînent et jouent, nous n’avons pas nos propres structures et nous dépendons de la municipalité “.

RISQUES POUR L’AVENIR

Une situation délicate qui risque de mettre en péril la saison prochaine: «Nous sommes presque en mai, si vous commencez tard, comment vous en sortez-vous avec le marché des transferts? Et les retraits? Pour moi, reprendre sans les précautions nécessaires, ou trop tard, risquerait de compromettre le prochain championnat. Les enfants ne peuvent pas entrer sur le terrain par crainte d’être infectés, à cet égard j’espère que le président du LND Sibilia et celui du CR Campania Zigarelli pourront trouver les bonnes solutions sur les conseils du gouvernement et des autorités sanitaires “.

ENJEU DE TITRE ET CRISE ÉCONOMIQUE

Aspect économique à ne pas négliger, car le titre sportif fait alors émerger des prétendants: «L’année prochaine sera en tout cas difficile, matchs à huis clos et sponsors de plus en plus rares, vous perdrez ces petites recettes qui contribuent souvent à faire du football dans ces catégories. Derrière chaque entreprise, il y a des entrepreneurs avec leur entreprise, la crise économique et sanitaire rendra tout plus compliqué, une aide concrète est nécessaire pour un mouvement qui compte des millions de fans. – conclut Sinigaglia – Futur? Nous recevons de nombreuses propositions pour notre titre sportif, mais je refuse catégoriquement une vente, la famille Sinigaglia a des idées claires de ce point de vue, même s’il faudra comprendre ce que sera l’avenir de l’ensemble du mouvement “.