Parma-Spal ne démarre pas, Spadafora: “Nous évaluons les arrêts de Serie A”

Des heures de feu et une terrible terreur. la Serie A il reste impliqué: le phénomène du virus corona semble d’heure en heure en évolution continue et dangereuse et c’est pourquoi parme et SPAL qui a dû concourir à 12h30, ils sont retournés au vestiaire avec la décision qui sera prise dans les 30 minutes. La possibilité est l’arrêt absolu, immédiat, du championnat, également exacerbé par les déclarations du ministre Spadafora. Nous nous dirigeons vers cette fin dramatique: arrêtez tout, même le sport et le football.

La Serie A est susceptible de s’arrêter

Règne le

le chaos et l’urgence aussi en Serie A. Le ministre des Sports, Vincenzo

Spadafora, est intervenu à nouveau avec des déclarations fortes qui en savent beaucoup sur

situation vraiment dangereuse. “Je partage

les déclarations de Damiano Tommasi,

Président de l’Association italienne des footballeurs, et je me joins à son

demande. Cela n’a pas de sens en ce moment, car nous demandons d’énormes sacrifices

les citoyens pour prévenir la propagation de l’infection, mettre en danger la santé des joueurs, les arbitres, les techniciens, les fans qui se réuniront sûrement

pour regarder les matchs, seulement pour ne pas arrêter temporairement le football e

affecter les intérêts qui tournent autour d’elle. D’autres fédérations ont

sagement opté pour un arrêt pour les prochains jours. Je pense que c’est le devoir du président de

FIGC, Gravina, un supplément de réflexion, sans attendre le premier cas

de contagion, avant d’assumer cette lourde responsabilité. Après tout,

avant même que la situation ne devienne si dramatique pour le pays, la Ligue

La Serie A et Sky avaient déjà refusé d’accorder à des milliers d’Italiens,

forcé malgré eux de rester à la maison, de pouvoir voir clairement les matchs,

se cachant derrière de prétendues difficultés réglementaires qui avec l’authentique

la disponibilité de chacun aurait pu être largement dépassée. Dans les différents

les contacts d’hier, en fait, aussi grâce à la collaboration de Rai et Mediaset,

nous étions proches d’une solution équitable pour tous les acteurs et surtout

d’un grand confort pour les nombreux citoyens passionnés de football. Et à la place les intérêts économiques ont prévalu

de la réalité qui prétendent avoir toujours bénéficié d’un traitement

privilégié et vivant maintenant hors de la réalité. Clubs de football

plutôt évaluer comment surmonter les clauses vexatoires déjà portées à l’attention

de l’Autorité Antitrust pour assurer le remboursement des abonnements et des abonnements

vendu pour les prochains jeux.

Dans les prochains jours, je prendrai en considération chaque début législatif et utile pour mettre de l’ordre dans un monde qui risque de ne pas représenter plus de valeurs éthiques et morales auxquelles nous voudrions qu’il soit toujours inspiré ».

(Photo Tommaso Turci DAZN).