Parmamania: cette défaite importe peu, la vérité est que vous n’auriez pas dû jouer | Serie A

Le spectacle doit continuer et la farce ne voit jamais la lumière au bout du tunnel. La Serie A a joué régulièrement sur le terrain, tous les matches étant à huis clos. Parmi les reports possibles, les menaces de grève et les règles à respecter même pour les joueurs eux-mêmes, le championnat s’est poursuivi malgré le nouveau décret signé par le gouvernement. Le premier match de la journée était Parma-Spal, joué dans une zone orange, dans le désert du stade Tardini. Après une heure de retard pour le coup d’envoi, les joueurs sont retournés dans les vestiaires en attendant de nouvelles communications et l’inquiétude évidente sur les visages des managers dans les tribunes. Au final, seule la grève des 22 joueurs sur le terrain manquait: une grève qui pourrait bientôt devenir réalité pour permettre l’arrêt des compétitions. Pour le moment, nous devons seulement penser à la santé des joueurs et de toutes les personnes qui travaillent dans les clubs de football et non. Au final, la nouvelle qui passe à l’arrière-plan est le résultat de Parma-Spal à la fin des 90 minutes de jeu. Une nouvelle défaite à domicile pour Parme qui donne pour la énième fois des points précieux aux Ferrarese. Dans quatre précédents, il y a quatre victoires Spal sur le Ducali. La vengeance est toujours prise à Ferrare, même si la zone de salut est encore très loin. Parme, au contraire, est dans une position tranquille, quand 4/5 points suffisent pour atteindre le but. L’avenir du football en Italie, cependant, est très incertain et il y aura bientôt des nouvelles de la suspension de tous les matches. Est-ce que le spectacle s’arrête vraiment cette fois? Lorsque la santé est en cause, comme il se doit, tout le reste prend la deuxième place.