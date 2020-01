Parmamania: croisés au septième ciel; la meilleure façon d’oublier la défaite de Bergame | Serie A

Le jour de Saint Ilario, saint patron de la ville de Parme et les jours d’inauguration de Parme, capitale de la culture italienne, il y a aussi de la place pour une grande soirée dédiée au sport. Et bien sûr, il n’a pu terminer le match contre Lecce que par une victoire, le dernier match du match aller. Un match à double face qui à la 90e minute a rendu un verdict: Parme ferme la mi-course avec 28 points et est septième au classement (solo) à un point de Cagliari et de la zone de la Ligue Europa. Le but du salut se rapproche et enfin une confrontation directe a été vaincue entre les murs d’amis.

Jeu à deux faces, disions-nous. Une première mi-temps pleine d’erreurs dans les deux formations. Très simples faux pas, redémarrages et changements de front mais peu d’occasions claires de la part de Sepe et Gabriel. Le match semblait se diriger vers un 0-0 off, grâce au grand froid de Tardini. À Parme, cependant, le tirage au sort était de peu d’utilité. Il fallait à tout prix racheter la mauvaise défaite de Bergame. C’est en seconde période que le joueur combatif de D’Aversa sort. Iacoponi utilise un coup de pied pour envoyer le but 1-0 en ligne. Ferme les comptes de Cornelius dès qu’il entre. La première croisade de la nouvelle année, devant leurs fans. Même Gervinho et Kulusevski touchent les trois types, mais peu de changements. Les trois points, mérités, contre un Lecce sauté (la quatrième défaite consécutive), lancent Parme en orbite. Les meilleures zones du classement sont très proches.

Un but après l’autre et une course à la fois. A partir du match de la Coupe d’Italie avec la Roma prévu jeudi soir toujours au Tardini. Un test de la 9 Ducale dans la semaine qui mène également au défi face à la Juventus, le premier jour du deuxième tour. Le côté positif est que Parme peut faire face aux deux défis face à face, considérant également que l’infirmerie est pratiquement vide (seul Karamoh n’est pas disponible) et qu’un autre pion important pourrait arriver du marché.