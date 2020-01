Parmamania: Les croisés disent au revoir à la Coupe d’Italie, se dirigent maintenant vers la Juventus et l’objectif du salut | Serie A

Parme revient sur terre après la défaite 0-2 contre la Roma et l’élimination de la Coupe d’Italie. Pas de quart de finale contre la Juventus, cette fois, l’équipe la plus forte a dominé le Tardini et a mérité le tour à juste titre. Les croisés ont aligné peu de détermination et de méchanceté devant le but pour répondre aux attaques jaunes et rouges, notamment en seconde période. L’entrée d’Inglese a tenté de changer les cartes en jeu, après une première moitié opaque des attaquants jaune-bleu. Peu de choses ont changé et Roma conquiert Tardini en supprimant la passe pour les Quarters.

Parme revient sur terre et pense maintenant à juste titre au championnat et à un salut pacifique comme le seul objectif saisonnier. Avec 28 points au classement, l’équipe D’Aversa peut se rendre au stade Allianz pour affronter le cuirassé noir et blanc, capable de surprendre même en Coupe d’Italie, sans le champion Ronaldo. Ce ne sera pas facile d’aller à Turin pour faire un résultat mais Parme a déjà réussi l’an dernier à ramener un point très important juste à la fin avec Gervinho. Un 3-3 qui connaissait la victoire dans l’un des domaines les plus difficiles du championnat. A déposé le discours de la Coupe d’Italie, l’entraîneur des croisés a pratiquement tous les joueurs disponibles à part Karamoh. Tous les pouvoirs pour mettre la Juventus en difficulté sont tous là, surtout après le dernier voyage à Bergame. Parme ne veut plus faire de chiffres similaires contre les grandes équipes et tente de se rendre à Turin pour marquer des points.