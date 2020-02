Parme 0-1 Latium

Il Latium il a joué et gagné 0-1 en tant que visiteur la réunion de dimanche dernier dans la Ennio Tardini. Les deux rivaux sont venus récolter des résultats disparates lors des matches précédents. Il Parme face au duel avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier duel Cagliari. Côté visiteurs, le Latium est venu de battre 5-1 dans son fief à SPAL lors du dernier match organisé. Avec ce résultat, le parmesan est dixième, tandis que le Latium Il est deuxième après la fin du match.

02/09/2020

À 20:09

CET

SPORT.es

La première moitié de la confrontation a commencé favorablement pour Latium, qui a pris les devants avec un but de Felipe Caicedo, terminant la première moitié avec un 0-1 à la lumière.

Aucune des équipes n’a réussi à marquer en deuxième période, le match s’est donc terminé avec un résultat de 0-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Parme ils ont sauté du banc Ils quittent Kulusevski, Mattia Sprocati et Giuseppe Pezzella remplacer Gaston Brugman, Gianluca Caprari et Riccardo Gagliolo, tandis que les changements du groupe de visiteurs Manuel Lazzari, Joaquin Correa et Danilo Cataldi, qui a sauté sur le terrain pour Adam Marusic, Felipe Caicedo et Lucas Leiva.

L’arbitre a montré un carton jaune à Juraj Kucka, Gianluca Caprari et Bruno Alves par l’équipe locale et Felipe Caicedo et Lucas Leiva par l’équipe blanchâtre.

Après avoir conclu la réunion et ajouté trois points à la maison, le Latium Il s’est classé deuxième avec 53 points, en position d’accès à la Ligue des champions, tandis que l’équipe dirigée par Roberto D’Aversa Il était à la dixième place avec 32 points.

Les équipes continueront de disputer leurs prochains matchs en Serie A: le Parme tentera de reprendre le chemin de la victoire dans son prochain duel contre le Sassuolo à la maison pendant que Latium jouera contre à domicile le Inter.

Fiche techniqueParme:Simone Colombi, Matteo Darmian, Bruno Alves, Simone Iacoponi, Riccardo Gagliolo (Giuseppe Pezzella, min.79), Gaston Brugman (Dejan Kulusevski, min.61), Jasmin Kurtic, Hernani, Andreas Cornelius, Gianluca Caprari (Mattia Sprocati, min. 67) et Juraj KuckaLatium:Thomas Strakosha, Patric Gabarrón, Francesco Acerbi, Luiz Felipe, Adam Marusic (Manuel Lazzari, min. 57), Lucas Leiva (Danilo Cataldi, min. 82), Luii Alberto, Marco Parolo, Jony, Ciro Immobile et Felipe Caicedo (Joaquin Correa , min 62)Stade:Ennio TardiniButs:Felipe Caicedo (0-1, min. 41)