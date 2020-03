Parme 0-1 SPAL

Il SPAL ajouté trois points à son casier après avoir gagné 0-1 contre le Parme ce dimanche dans le Ennio Tardini. Les deux équipes sont venues de chance différente lors de leurs précédents matchs. Il Parme Il est venu au jeu avec un moral renforcé après avoir remporté à domicile par un score de 0-1 à Sassuolo. Côté visiteurs, le SPAL est tombé vaincu par 1-2 lors du dernier match contre le Juventus et accumulé cinq défaites consécutives dans la compétition. Après le score, l’équipe de Parmesan est neuvième, tandis que le SPAL C’est dix-neuvième après la fin du match.

03/08/2020

À 15 h 59

CET

SPORT.es

Pendant la première partie du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau de bord ne s’est pas déplacé du 0-0 initial.

Après la reprise est venu l’objectif de toute l’équipe, qui a été mis en avant par un but de pénalité maximale de Andrea Petagna à 71 minutes. Enfin, le duel s’est terminé par un 0-1 à la lumière.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Parme ils ont sauté du banc Gianluca Caprari, Yann Karamoh et Luca Siligardi remplacer Gaston Brugman, Ils quittent Kulusevski et Matteo Darmian, tandis que les changements du groupe de visiteurs Philippe, Jacopo Sala et Georgi Tunjov, qui a sauté sur le terrain pour Arkadiusz Reca, Mohamed Fares et Alessandro Murgia.

L’arbitre duel a montré trois cartons jaunes. Des deux équipes, Gaston Brugman et Riccardo Gagliolo de l’équipe locale et Philippe de l’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Avec 18 points, le SPAL Il se place à la 19e place, au lieu de la relégation en deuxième division, de la table de qualification à la fin du match, tandis que le Parme Il était en neuvième place avec 35 points.

Le lendemain, l’équipe de Roberto D’Aversa fera face à Gênestandis que le SPAL sera mesurée par rapport à la Cagliari.

Fiche techniqueParme:Simone Colombi, Matteo Darmian (Luca Siligardi, min. 88), Simone Iacoponi, Bruno Alves, Riccardo Gagliolo, Alberto Grassi, Gaston Brugman (Gianluca Caprari, min. 73), Jasmin Kurtic, Dejan Kulusevski (Yann Karamoh, min. 82) , Gervinho et Andreas CorneliusSPAL:Etrit Berisha, Thiago Cionek, Kevin Bonifazi, Francesco Vicari, Arkadiusz Reca (Felipe, min.34), Mattia Valoti, Simone Missiroli, Mirko Valdifiori, Alessandro Murgia (Georgi Tunjov, min.90), Mohamed Fares (Jacopo Sala, min. 62) et Andrea PetagnaStade:Ennio TardiniButs:Andrea Petagna (0-1, min. 71)