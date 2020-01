Parme 2-0 Udinese

Il Parme a gagné 2-0 contre Udinese lors de la réunion tenue ce dimanche au Ennio Tardini. Les deux équipes sont venues de perdre leurs derniers matchs. Il Parme Il a affronté le match avec le désir de surmonter son score en championnat après avoir subi une défaite 2-1 lors du match précédent contre le Juventus. De la part de l’équipe visiteuse, le Udinese perdu par un résultat de 3-2 dans le duel précédent contre Milan. Après le résultat obtenu, le parmesan est huitième, tandis que le Udinese C’est quatorzième après la fin du match.

26/01/2020

La première équipe à marquer a été la Parme, qui a pris de l’avance grâce à un objectif de Riccardo Gagliolo à 19 minutes. Il a encore marqué l’équipe locale, qui s’est distancée avec un peu de Ils quittent Kulusevski à la minute 34, terminant ainsi la première mi-temps avec un 2-0 au tableau d’affichage.

Aucune des équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé avec un résultat de 2-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Vincent Laurini, Kastriot Dermaku et Alberto Grassi remplacer Riccardo Gagliolo, Jasmin Kurtic et Matteo Scozzarella, tandis que les modifications apportées par le groupe de visiteurs Mato Hahaha, Ilija Nestorovski et Sebastian De Maio, qui est entré par Rodrigo Becao, Seko Fofana et William Troost-Ekong.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Hernani et Vincent Laurini par le Parme et à William Troost-Ekong, Rolando Mandragora et Rodrigo Becao par l’équipe de l’Udinese.

Avec cette victoire, le Parme Il s’est classé huitième avec 31 points à la fin du match, tandis que l’équipe dirigée par Luca Gotti Il était en quatorzième place avec 24 points.

Le lendemain, l’équipe de Parmesan jouera à l’extérieur contre Cagliaritandis que le Udinese il cherchera le triomphe dans son stade contre Inter.

Fiche techniqueParme:Luigi Sepe, Matteo Darmian, Simone Iacoponi, Bruno Alves, Riccardo Gagliolo (Vincent Laurini, min.62), Juraj Kucka, Hernani, Matteo Scozzarella (Alberto Grassi, min.87), Dejan Kulusevski, Jasmin Kurtic (Kastriot Dermaku, min. 73) et Andreas CorneliusUdinese:Juan Musso, Jens Stryger Larsen, Bram Nuytinck, William Troost-Ekong (Sebastian De Maio, min. 80), Rodrigo Becao (Mato Jajalo, min. 56), Ken Sema, Rodrigo De Paul, Rolando Mandragora, Seko Fofana (Ilija Nestorovski , min.74), Kevin Lasagna et Stefano OkakaStade:Ennio TardiniButs:Riccardo Gagliolo (1-0, min. 19) et Dejan Kulusevski (2-0, min. 34)