Parme, ag. Brugman: «Beaucoup de demandes, mais Faggiano n’y renonce pas. Ici, il est heureux »| marché

Silvio Pagliari, agent, entre autres, de Gaston Brugman, parle de l’avenir du milieu de terrain de parme à ParmaLive.com: “La confiance de D’Aversa était fondamentale car il est arrivé en Italie il y a de nombreuses années et je pense qu’il était sous-estimé auparavant. Il est vrai qu’il a maintenant ces satisfactions, car c’est un joueur que la Serie A a dû le faire depuis des années. En janvier, cela a été confirmé, et nous avons prolongé le délai d’un an car ils nous faisaient confiance. Nous avons reçu de nombreuses demandes mais le réalisateur Faggiano ne les a jamais considérées. Il est juste de continuer sur cette voie, le garçon est heureux et il va très bien. À mon avis, il peut faire mieux. Il a une grande phase offensive qu’il n’a pas encore montrée, comme sur les coups francs. Il a des compétences balistiques, il peut marquer à distance et il peut bien faire même à partir de la moitié du terrain. Il se porte très bien mais a de la marge pour s’améliorer. Il prend conscience de la catégorie, il se sent plus fort et le mieux c’est qu’il joue comme il a joué à Pescara, il acquiert personnalité et conscience dans le p acheter des moyens. Il ne peut que croître. ”