Selon les informations recueillies par les collègues de Tuttoascolicalcio.it, Parme serait à nouveau la cible Nikola Ninkovic. Le club Gialloblù a les yeux rivés sur le joueur depuis un certain temps, et continuera de le surveiller jusqu’à la fin de la saison. Il est donc possible un assaut des Ducaux en été pour l’offensive en dehors d’Ascoli.