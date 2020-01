Parme, D’Aversa: «Gervinho voulait forcer à être vendu, je crois qu’il est vendu. Sur Caprari et Sepe … »| marché

L’entraîneur de Parme Roberto D’Aversa il s’est exprimé lors de la conférence de presse à la veille du match contre Cagliari et a également répondu aux questions sur le marché: “Gervinho n’est pas l’un des joueurs appelés car il ne s’est pas présenté lors des dernières séances d’entraînement. Il voulait forcer la vente de l’entreprise. Je lui ai parlé de cette possibilité, je crois qu’elle a été vendue: ça m’a montré l’envie de partir. C’était un joueur important mais le groupe disponible est plus important ».

Sur l’attaque: “Caprari viendra avec nous et sera évalué. Cornelius a mis fin à l’entraînement tôt en raison d’un problème. J’espère l’avoir disponible demain “.

Sur la blessure de Sepe: “De ce point de vue Je ne peux pas exprimer le timing, j’espère qu’ils sont inférieurs à ce qui a été dit. Je connais Gigi depuis un certain temps, il a atteint une telle maturité pour l’équipe nationale, vu la performance. Un chiffre important manque, mais je suis confiant et je suis calme car Colombi est là et il va jouer. “