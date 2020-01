SONDAGE

Politano vers Napoli, est-ce le bon achat?

Envoi de la demande …

© photo par Massimiliano Vitez / Image Sport

Roberto D’Aversa, L’entraîneur de Parme, qui s’est exprimé lors de la conférence de presse à la veille du match contre l’Udinese, a également évoqué le marché Ducali:

“Je ne peux parler que de l’aspect technique, ce dont nous avons besoin que l’entreprise connaît depuis le 13 novembre. Les difficultés peuvent être en avance numérique, les garçons ont été très bons pour faire un premier tour incroyable. Le passé nous apprend à ne pas refaire les mêmes erreurs, les adversaires se sont renforcés et essayer de changer le classement, il faut être bon pour ne pas faire les erreurs de l’année dernière. Du septième au quatorzième il y a quatre points, ne soyons pas influencés par le classement. “

Combien vaut le match de demain?

“Les objectifs ne dépendent pas de nous. On parle de budgets et plus. Le budget est lié aux sorties, l’objectif est le salut, nous restons humbles. Le match de demain est important mais pour l’instant l’objectif est le salut, nous devons être bon de ne pas répéter les erreurs. Si vous enlevez Gervinho, l’anglais et Karamoh, vous enlevez un potentiel offensif important. Ceux qui font la différence ont également été vus la semaine dernière avec Ronaldo, ici nous avons également parlé de joueurs hors budget comme Bonifazi “.

CLIQUEZ ICI POUR LA CONFÉRENCE DE PRESSE COMPLÈTE

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

25.01 16:04 – Parme, D’Aversa: “Marché? Le budget est lié aux sorties”

25.01 16:00 – Gattuso: “Moi à l’Inter? J’ai fait l’histoire de Milan, mais je ne dis jamais jamais”

25.01 15:53 ​​- Rome, Fonseca: “Diawara? Je ne pense pas qu’une intervention sera nécessaire”

25.01 15:53 ​​- Bologne, Soriano sur 45 ‘: “Bon pour trouver le but tout de suite, garder le rythme”

25.01 15:49 – Petagna trompe, puis le propre but de Vicari. SPAL-Bologne 1-1 à l’intervalle

25.01 15:45 – Hellas Verona, Juric sur le marché: “On peut améliorer deux ou trois choses”

25.01 15:38 – Latium, Inzaghi: “Propriété à évaluer, Correa est meilleure”

25.01 15:30 – Sassuolo, De Zerbi: “Pas de meilleur coup que la récupération des blessés”

25.01 15:28 – Bologne fait match nul contre SPAL: Vicari marque et 1-1

25.01 15:25 – Petagna déverrouille le derby sur place: SPAL-Bologne est 1-0

25.01 15:19 – Rome, Fonseca: “Politano? Petrachi a défendu l’intérêt du club”

25.01 15:15 – Hellas Verona, Juric: “Borini? Peut-il jouer premier attaquant ou milieu de terrain”

25.01 15:08 – Inter, Conte: “Vecino n’est pas disponible et n’est pas appelé”

25.01 15:08 – liveInter-Eriksen: accord conclu! Tottenham le “libère”

25.01 15:04 – Inter, Eriksen est à vous! Pas même sur le banc à Southampton-Tottenham

25.01 15:00 – Lazio, Inzaghi: “Nous arrivons dans le derby déçus et en colère, je veux gagner”

25.01 14:59 – officiel Juventus, Alejandro Marques est en noir et blanc. Dites bonjour à Pereira

25.01 14:54 – Bologne, Schouten: “Le derby est une course spéciale, nous voulons gagner”

25.01 14:53 – Kurzawa exclu, Tuchel: “J’ai déjà donné le feu vert à l’échange avec De Sciglio”

25.01 14:51 – SPAL, Vagnati: “Iago Falqué? Il est inapproprié de parler de joueurs pas les nôtres”

25.01 14:51 – Bologne, Bigon: “Il faut de la patience avec les nouveaux arrivants”

25.01 14:45 – Cagliari, Maran clôt l’affaire Castro: “Demain il n’y aura rien à résoudre”

25.01 14:43 – SPAL, Strefezza: “Gagner le derby pour nous et les fans”

25.01 14:42 – Liverani: “Saponara augmente la qualité, il voulait Lecce à partir de décembre”

25.01 14:35 – liveParma, D’Aversa: “Cornelius pour rester dans une bulle de cristal”

25.01 14:30 – Naples, Gattuso: “Zielinski alla Suso? Non, vous ne pouvez pas copier-coller”

25.01 14:15 – Juve, Sarri: “Les sifflets de San Paolo les considéreraient comme un geste d’affection”

25.01 14:07 – SPAL-Bologne, les formations: Barrow et Bonifazi dehors. Il y a Santander

25.01 14:00 – Cagliari, Maran dissout les réserves: “Demain Cragno jouera avec l’Inter”

25.01 13:56 – liveSassuolo, De Zerbi: “Jeu de Samp à prendre avec les ressorts”

1er étage

Voilà, l’Inter n’a jamais été aussi proche de Christian Eriksen: le Danois de Tottenham pourrait être le troisième renfort hivernal d’une Inter absolument déchaînée. Après Moïse et Young, les dirigeants Nerazzurri, Ausilio en tête, tentent de fermer ce qui serait …