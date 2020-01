Parme est à un pas de Radu: la situation

Après la récente blessure qui empêchera Luigi Sepe pendant quelques mois, pour défendre leurs pôles sur parme a choisi Ionut Radu. Le roumain, désormais défait par Perin en Gênes, cherchait une nouvelle équipe pour jouer, et avec l’intérêt des ducals, cette opportunité semble être venue.

Le gardien de but devrait être jaune-bleu déjà demain, le jour où la fumée blanche définitive est attendue.

Arrivée en prêt

Selon ce que rapporte Tuttomercatoweb, la rencontre entre les dirigeants de l’Inter et de Parme a apporté les résultats escomptés, avec les ducaux qui ont résolu les petits accrocs qui se sont posés ces jours-ci et ont obtenu l’ok du Nerazzurri, en plus de celui déjà réalisé par Gênes, pour le prêt de six mois du roumain aux ducaux.