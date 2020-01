Parme et Esposito remplaceront l’anglais: accord à chaud avec l’Inter

la parme Demanda Sebastiano Esposito tous ‘Inter. C’est ce qui résulte des rumeurs qui ont circulé ces dernières heures. Le Gialloblù chercherait du renfort en attaque après encore un long arrêt Anglais, et les yeux seraient tombés sur le jeune attaquant italien.

La question Nerazzurri

Les hommes du marché de Parme, comme l’a rapporté Sky Sport, seraient allés au siège de Nerazzurri pour demander officiellement la promotion de la classe 2002.

Reste à savoir quelle est l’intention de l’Inter, pour le moment indécis quant à savoir si garder Esposito à Milan ou lui donner l’opportunité de grandir en allant en prêt.

En fait, ce n’est pas que les Nerazzurri aient autant d’alternatives: au-delà de la paire de départ Lukaku – Lautaro qui a joué le plus jusqu’ici est Esposito, avec Sanchez blessé et hors de forme et un Politano difficile à intégrer avec les plans tactiques de Conte. D’où le doute sur la manière de se comporter face à la demande de Parme.