Parme et la Fiorentina démentent: “Nous sommes disponibles pour le rétablissement”

Au cours des dernières heures, la diffusion d’une rumeur concernant 8 clubs de Serie A opposés à la reprise de l’entraînement et, par conséquent, du championnat, a fait sensation. Les clubs impliqués auraient été: parme, Spal, Brescia, Turin, Sampdoria, Udinese, Bologne et Fiorentina.

A l’aube de l’assemblée Lega Serie A qui se tiendra le mardi 21 avril 2020, en effet, la question est revenue au premier plan sur une possible rechute provoquée par le Coronavirus après le début de la récupération. Un “risque incalculable” qui semble freiner certains clubs.

Cependant, le déni immédiat de deux sociétés, parme et Fiorentina. Voici les communiqués de presse officiels.

Les dénis officiels

“Parma Calcio 1913, en référence aux indiscrétions erronées et imprécises de la presse, il est obligé de réitérer sans équivoque la position adoptée depuis le début de l’urgence de Covid-19. que pleine volonté de reprendre la saison de football, si l’état de santé du pays le permet et – par conséquent – les décisions des autorités compétentes le définissent “.

Il poursuit: “Plus précisément, il convient de noter que Parme Calcio – contrairement à ce qui a été rapporté dans la soirée par certaines sources journalistiques – n’a signé aucun document au cours des dernières heures, car – au-delà d’un contenu plus ou moins partageable – le croit continuer source de division et incompatible avec les difficultés du moment, ce qui exigerait de chaque acteur du domaine non seulement un engagement maximal en faveur de solutions uniformes, mais surtout un sens des responsabilités, du sérieux et de la sobriété appropriés au drame du moment “.

La société violette s’est plutôt exprimée par l’intermédiaire de l’agence Adnkronos: “Fiorentina nie catégoriquement avoir déclaré contre la reprise du championnat. La Fiorentina a toujours déclaré être totalement disponible aux décisions que la Ligue et le Gouvernement prendront ».