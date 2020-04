Parme, Giovinco est de retour? D’Aversa: «Nous parlons de lui depuis deux ans» marché

Sebastian Giovinco de retour à Parme? Rideau curieux entre Faggiano, ds des ducals, e D’Aversa, technicien croisé. Le directeur sportif, interviewé par Sky Sport, répond: “On verra”. Et immédiatement après, le coach commente: “Directeur, vous me parlez de lui depuis deux ans. Et maintenant tu vas me le dire? ” La contre-réponse de Faggiano: “Laissez-la tranquille, alors ils voleront nos idées …”.