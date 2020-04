Parme, le retour de Giovinco est à l’étude pour l’attaque

Comme beaucoup d’autres équipes, le championnat a calé à ce moment parme il cherche des noms pour renforcer la rose.

Le nom dont nous parlons est celui de Sebastian Giovinco, actuellement auAl-Hilal. Ce serait pour lui un retour, compte tenu des deux années passées de 2010 à 2012 en Émilie-Romagne.

«Un retour d’elle? Nous verrons “

Les ds de Parme, Faggiano, invité à #CasaSkySport avec son coach D’Aversa, a ainsi parlé de Giovinco: «Un retour de lui? Nous verrons “. Quand D’Aversa a répondu gentiment “Directeur, vous me parlez de lui depuis deux ans. Et maintenant tu vas me le dire? “, A conclu Faggiano avec” Laisse-le tranquille, puis ils vont voler nos idées “.