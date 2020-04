Parme, OFFICIEL: “Pas d’opposition à la reprise de la formation” | Serie A

Pour la deuxième fois en quelques jours, le parme Calcio 1913 est contraint d’intervenir face à des rumeurs de presse imprécises et instrumentales.

Concrètement, contrairement à l’interprétation suggérée par certains médias, la Société n’a jamais exprimé d’opposition à la reprise de l’entraînement en vue du redémarrage du championnat mais, à travers le Coordinateur de la Zone Médicale Dr. Giulio Pasta et le Health Manager Dr. Paolo Manetti, a discuté ces derniers jours du protocole de santé avec tous les autres médecins du sport et la Commission scientifique fédérale, dans le seul but commun de clarifier certains éléments d’un protocole inévitablement complexe, afin d’identifier les solutions pratiques les plus efficaces.

Que des extraits de cette correspondance privée entre médecins soient aujourd’hui présentés par certains médias nationaux comme des lettres ou des appels signés par les mêmes et opposés à la reprise du championnat, est une exploitation inacceptable. Mais pas inédit, étant donné qu’il y a quelques jours à peine, la société a appris par certains médias qu’elle était signataire d’un document sur la reprise du championnat diffusé dans certains chats, qui non seulement n’avait jamais signé, mais dont elle ne partageait même pas l’approche, la jugeant conflictuelle. .

Parme Calcio espère que les difficultés du moment, qui auraient besoin d’identifier des solutions plutôt que d’exploiter des problèmes, exigeront toutes un plus grand sens des responsabilités dès que possible.