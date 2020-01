Parme, pas seulement kurtic: a demandé Caprari, est un défi pour Sassuolo

SONDAGE

Qui sera le coup porté au milieu de terrain de l’Inter?

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Non seulement Sassuolo: en haut Gianluca Caprari Parme a également rejoint la Sampdoria. Les ducals ont accueilli Jasmin Kurtic dans la journée pour la médiane mais pour l’attaque il y a maintenant le but du deuxième conseil de blucerchiata, explique Sky Sport.

Autres actualités Serie A

