Parme, pour le retour de Karamoh qui approche: “Bientôt la reprise!”

Politano vers Napoli, est-ce le bon achat?

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

Protagoniste d’une grave blessure qui l’a mis dans les stands depuis novembre dernier, Yann Karamoh, essaie de remonter le moral de ses fans via une publication Instagram. Lequel avec la phrase: “Bientôt la reprise!”, Traduit “A bientôt, la reprise!”, Suggère un quasi retour sur le terrain. Karamoh travaille sur le terrain depuis le début de la semaine, même s’il n’est pas encore en groupe.

Un message partagé par Yann Karamoh (@ykaramoh) le 24 janvier 2020 à 9h16 PST

BRESCIA-MILAN 0-1 – 71 ‘Rebic

Donnarumma 7 – Il est le véritable protagoniste de la soirée. Il garde longtemps une équipe sur les cordes avec des arrêts décisifs et beaux. Performance cette fois sans aucune tache.

Comptes 5.5 – Jeu diligent à un niveau défensif mais recul …