Parme, Regini se présente: “Ici D’Aversa a fait du bon boulot”

Après Gianluca Caprari et Ionut Radu, il appartient aujourd’hui à Vasco Regini se présenter à la presse en tant que nouveau joueur de Parme. Entre autres choses, le défenseur a également parlé du premier impact avec l’entraîneur D’Aversa: “L’entraîneur a fait un excellent travail, il a pris Parme en C, il a fait une montée incroyable. Lorsque vous affrontez la première année il c’est de l’enthousiasme, alors il est difficile de confirmer et d’améliorer le résultat de l’année précédente, comme je l’ai vu à maintes reprises. Parme a montré que cela fonctionnait bien, l’environnement et les récompenses. Le secret de ce groupe est un travail sérieux “.

Une excellente Bologne mène à l’Olimpico. 2-1 le partiel, mérité par les hommes de Mihajlovic capables de garder les Giallorossi dans les cordes pendant de longues périodes de jeu, prenant les devants deux fois.

Mkhitaryan est revu dès la première minute. L’Arménien est revenu après un mois d’absence …