SONDAGE

Suso, Piatek et Paquetà en marge de Milan: qui des 3 atterririez-vous?

Envoi de la demande …

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Hier déjà, Parme avait parlé de mesures concrètes et importantes pour Vincenzo Millico, attaquant de classe 2000 de Turin. La Gazzetta dello Sport en kiosque révèle aujourd’hui que les deux clubs parlent d’un échange de “jeunes à succès”. Les grenades essaieraient d’insérer Yann Karamoh dans la négociation. Le croisé externe, qui revient ces jours-ci après environ trois mois dans les stands en raison d’une blessure au ligament collatéral du genou droit, serait entré dans le collimateur du directeur sportif Bava grenade, qui aurait sondé la piste avec Daniele Faggiano.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

21.01 12:38 – Parme sur Millico pour l’attaque, le Taureau répond en demandant Karamoh

21.01 12:30 – focus Classement par comparaison: Lazio fly: – + 13. Sac à bandoulière Naples: c’est -23

21.01 12:24 – tmwTorino, la classe néerlandaise 2002 Gijs van Otterdijk est en test

21.01 12:21 – Rome, Politano travaille sur le prêt avec une obligation de remboursement de 20 mln

21.01 12:15 – Ag.Lazaro: “Nous n’avons pas fermé avec Newcastle”. Et Leipzig n’abandonne pas

21.01 12:09 – De Ligt: “Portentous CR7: après des critiques, il a réussi à faire taire tout le monde”

21.01 12:00 – Udinese, Lasagne: “La défaite avec Milan fait mal. Mais la route est bonne”

21.01 11:57 – liveInter, c’est le jour de Moïse. Les tests Humanitas sont toujours en cours

21.01 11:51 – Bereszynski: “Ranieri nous fait courir beaucoup. Après la période difficile”

21.01 11:45 – Naples, hypothèse Lasagne en cas d’adieu de Llorente

21.01 11:39 – tmwAtalanta, sprint pour Bellanova: les prochains jours décisifs

21.01 11:35 – tmwSampdoria chasse aux défenseurs: idées de Cage et Magnani

21.01 11:33 – Naples, Arsenal est également sur Tsimikas. Watford on Ghoulam

21.01 11:30 – Juve, De Ligt: “Moi aussi, en tant que fan, j’aurais été en colère contre mes erreurs”

21.01 11:25 – Atalanta, Czyborra a atterri en Italie. Visites médicales l’après-midi

21.01 11:18 – Naples, Ancelotti pense à Allan mais seulement pour l’été

21.01 11:15 – Atalanta, Toloi: “La deuxième mi-temps s’est trompée hier. C’est un signal d’alerte”

21.01 11:00 – Naples, en cas d’élimination, il sera retiré jusqu’au match de samedi contre la Juventus

21.01 10:55 – Inter-Eriksen, les travaux se poursuivent: nouvelle conférence téléphonique avec Londres

21.01 10:53 – Milan-Suso, c’est la pause: pour les espagnols, les acheteurs sont recherchés

21.01 10:48 – Inter, Vecino pourrait finir par rester: des intérêts tièdes

21.01 10:45 – Lazaro-Newcastle, Bruce: “La négociation a commencé. Décisive les prochaines 24/48 h”

21.01 10:39 – Fiorentina, conférence de Sottil demain. Renouvellement probable

21.01 10:30 – focusTop et Flop 20 de A. Immobile de retour aux commandes

21.01 10:24 – Juventus, 270 millions pour le retour de Pogba. Paratici attend

21.01 10:18 – Spezia, Erlic et Maggiore les aiment dans A: déménagement de Samp et Bologna

21.01 10:15 – Inter-Eriksen, pour vendre le danois Tottenham demande 20 millions d’euros

21.01 10:12 – Fiorentina, Iachini a choisi: Juan Jesus pour la défense

21.01 10:09 – Inter, pour Lazaro aussi Leipzig apparaît: l’hypothèse allemande serait la bienvenue

21.01 10:00 – Serie A, le Top 11 du 20ème tour: Immobile le confirme, Rebic la nouveauté

1er étage

En comparant les classements après 20 jours de Serie A. Les dirigeants de la Juventus, qui ont accru leur avantage sur l’Inter après le dernier tour, ont cinq points de moins que la saison dernière. Bilan positif pour toutes les équipes de la deuxième à la sixième place: le +13 de la …