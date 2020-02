“Parmi tant de difficultés, nous sommes là pour nous battre. Ce club compte beaucoup pour moi”

QUATRIÈME (NA). Deuxième année au volant Quatrième football, le Président de la Phlegraean Nico Sarnataro essayer de faire le bilan de cette aventure, avec l’équipe actuellement stationnée dans la zone des séries éliminatoires dans la compétition Groupe B de première catégorie.

MOT DU PRÉSIDENT

«Être président d’une équipe, quel que soit le sport, est toujours difficile car cela nécessite des compétences différentes. De la capacité à gérer un groupe à l’organisation, en passant par la médiation entre les différentes composantes, le tout à faire avec beaucoup de patience. – souligne Sarnataro – Ces compétences doivent être affinées de plus en plus quand il s’agit d’équipes de football, encore plus si elles sont amateurs, car il faut aussi ajouter l’engagement à trouver des personnes qui contribuent à la réalisation du projet d’un point de vue économique. Dans les catégories non professionnelles, les clubs supportent beaucoup de dépenses et il faut trouver un certain équilibre financier pour pouvoir avancer. Cette année, nous avons eu beaucoup de difficultés sur plusieurs fronts et peut-être avons-nous négligé quelqu’un, je m’excuse personnellement, mais dans les semaines à venir, nous serons de nouveau actifs à toute vitesse avec un nouveau plan publicitaire. “

AMBITION ET APPARTENANCE

Le quatrième football représente beaucoup pour le président actuel, qui ne cache pas ses ambitions: “J’aime ce sport, mais surtout cette équipe, qui représente ma ville. Je suis fier de soutenir ces couleurs et de lutter pour que la Quatrième atteigne des objectifs de plus en plus importants. L’objectif commun du staff et des joueurs est de conquérir la meilleure position au classement, alors je suis superstitieux donc je vais m’arrêter ici. “

LE POINT DE LA SITUATION

Entre l’équilibre actuel et futur: «Je suis un jeune président, j’aimerais faire beaucoup, mais je suis souvent confronté à des difficultés managériales et opérationnelles, comme le manque d’eau chaude dans les douches, problème que nous avons rapidement résolu grâce à la administration municipale et conseiller du sport Martusciello. – Sarnataro se souvient – Cette année, cependant, nous avons commencé un millier, puis certaines blessures nous ont ralentis, sans oublier qu’en décembre certaines équipes rivales se sont renforcées. Maintenant que nous nous rétablissons, j’ai confiance en Perna, d’abord en tant qu’homme puis en tant qu’entraîneur. Le personnel? Les collaborateurs de confiance se comptent sur les doigts de la main, mais sur cet aspect je vais tout clarifier en fin de saison “.