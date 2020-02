Paroles de Guardiola après la victoire au Bernabéu

Pep Guardiola et sa Manchester City ont de nouveau été le cauchemar du Real Madrid au Santiago Bernabéu.

L’équipe anglaise a transformé le match (1-2) en cinq minutes de folie avec un but de Gabriel Jesus et un penalty de De Bruyne.

En plus d’un grand avantage pour le match retour, la City a réussi, pour la première fois de son histoire, à remporter une victoire à la Maison Blanche.

“Je suis content de la victoire. Jouez contre Madrid, qui a beaucoup de personnalité … Au début, nous n’avions pas le temps d’avoir une séquence de 10 à 15 passes d’affilée. Ensuite, nous avons mieux joué. »

«Nous avons concédé un but que nous n’avions pas à laisser passer. Quand Madrid allait mieux, nous avons marqué. Aujourd’hui, nous sommes heureux, mais nous devons voir le retour et nous commençons à nous inquiéter. Ce n’est pas encore fini. Nous avons l’expérience de ce club et nous espérons bien le faire “, a déclaré l’entraîneur Cityzen dans une salle de presse.