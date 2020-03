“Partout où nous avons sous-estimé le virus”

La vie de Pol García (Terrassa, 1995) a des liens avec l’Espagne et l’Italie, deux des pays où le coronavirus a été le plus touché. Dans le premier il est né et dans le second il a développé une grande partie de sa carrière professionnelle. Il attend également l’Écosse, où vit son frère. Cela lui donne une vision large de la crise en jouant au Belgian St. Truiden. EFE l’a interviewé exclusivement.

Question: En Belgique, le coronavirus a réalisé ce que la société n’a pas réalisé avec ses votes, qu’il y ait un gouvernement, même s’il est provisoire.

Répondre: Oui, nous sommes ici aussi en quarantaine comme en Italie et en Espagne mais avec un peu plus de flexibilité. Il semble que grâce au coronavirus ils aient retrouvé un peu de stabilité.

Q: Pensez-vous que si les politiciens s’étaient compris auparavant, la situation aurait été différente en Belgique?

R: C’est clair. Pas seulement en Belgique. Je pense que partout où nous n’avons pas été vigilants et que nous avons sous-estimé le virus, nous avons cru que ce n’était rien. Nous avons commencé en Italie et maintenant ils le font, par exemple, aux États-Unis ou en Angleterre.

Si nous avions tous agi auparavant comme la Chine … ils partent maintenant et nous semblons entrer dans la phase la plus sérieuse à ce jour. La Belgique et tous les pays européens n’ont pas suffisamment évalué la gravité de ce virus.

Q: Dans votre cas, je comprends que ce soit un moment très difficile car c’est un footballeur espagnol qui a passé presque toute sa carrière en Italie. De qui êtes-vous le plus préoccupé?

R: Pour le moment, je les vois tout à fait égales. Au début, en Espagne, ils l’avaient sous-estimé et le gouvernement a mis longtemps à agir. L’Italie est déjà en quarantaine depuis près de vingt jours, alors ils y ont déjà un peu de contrôle. En quelques jours, la bonne nouvelle a commencé à se faire sentir, le nombre de personnes infectées et de décès a diminué.

En Espagne, nous avons eu moins de jours et maintenant nous commençons à réaliser que vous devez être sérieux, que vous devez rester à la maison car sinon, cela durera longtemps. Je pense que l’état d’alarme aurait dû être décrété auparavant, nous avions un jour d’avance sur l’Italie et nous avons mis du temps à fermer le pays.

Q: Comment pensez-vous que l’Espagne et l’Italie en sortiront quand tout sera fini?

R: Sur le plan économique, ce sera une régression brutale dans le monde. Cela fait maintenant deux ou trois semaines, et je pense que cela durera encore plus longtemps, où tout s’est arrêté et ce sera très difficile. En commençant par les petites entreprises, les indépendants, jusqu’à atteindre également les grandes entreprises. Tout ce temps d’arrêt est un problème économique. Espérons qu’ils sortent le plus tôt possible et que nous recommençons tous à travailler. Mais nous le remarquerons encore dans les années à venir.

Q: Votre frère réside en Écosse. Qu’est-ce que ça vous dit?

Un: Il a quitté le football il y a un an et demi car le croisé s’est cassé et il n’a plus pu continuer. Il y travaille et me dit exactement la même chose ou pire que les premiers jours en Espagne. Ils ne l’évaluent pas bien, il a fallu beaucoup de temps pour fermer le pays. Et quand ils l’ont fait, c’était très lentement.

Ils ont d’abord fermé les restaurants, les bars, les pubs … et les gens sont toujours sortis comme s’ils étaient en vacances. Il m’a dit qu’il y a quelques jours, tous les gens sont allés à la plage pour bronzer. Et d’après ce que je lis, le Royaume-Uni a la même différence statistiquement dans le même nombre de décès ou plus que l’Italie et l’Espagne au début.

Q: La pause de la ligue est intervenue avant le dernier jour de ce que l’on peut appeler la première phase. Avec une position de relégation à déterminer, avec les derniers points en jeu pour savoir qui va se battre pour le championnat et qui pour d’autres objectifs. Comment pensez-vous que la quarantaine va être dans le plan mental pour les footballeurs des équipes qui jouent des choses?

R: La vérité est que c’est très difficile, je me suis posé cette question plusieurs fois. Heureusement, nous ne risquons rien, nous sommes calmes. Mais il y a trois équipes qui se battent pour la relégation, trois ou quatre pour la dernière place pour disputer les éliminatoires pour le titre.

Nous avons tous beaucoup d’incertitude. Il y a eu beaucoup d’hypothèses comme dans tous les pays, si seulement ce dernier match est joué, si les playoffs sont joués plus tard … voyons voir. Pour l’instant, le gouvernement a convenu que jusqu’au 5 avril, il ne sera pas possible de s’entraîner, mais par exemple, nous recevons des nouvelles d’autres pays voisins comme les Pays-Bas, où jusqu’au 1er juillet aucun événement sportif ne pourra avoir lieu de quelque manière que ce soit. .

Q: Un de ceux que je suppose vouloir reprendre est Anderlecht, qui est huitième. Êtes-vous surpris de le voir là-bas, hors des séries éliminatoires du championnat?

R: La vérité est oui. C’est une équipe économiquement impressionnante, en termes de structures et de followers. Vous avez eu une très mauvaise année. Cet été, il a fait plusieurs ajouts de renom, financièrement très importants comme Kompany, Nasri ou Chadli. Beaucoup était attendu mais ils ont très mal commencé, surtout les dix ou douze premiers matchs. Au deuxième tour, il a refait surface, il avait un bon niveau et essayait de se classer parmi les six premiers pour les éliminatoires du titre.

C’était assez difficile ce dernier jour car il a dû attendre un match nul des équipes qui se battaient pour le même but et gagner à domicile. Ce fut une saison plutôt faible pour de nombreuses équipes en général, en particulier les grands. Le Genk, par exemple, se bat pour la même chose après avoir remporté le titre l’an dernier.