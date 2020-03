Partout pour Paul Pogba dans le rôle de Man Utd de 150 millions de livres sterling

Manchester United a décidé une fois pour toutes de vouloir se séparer du milieu de terrain Paul Pogba cet été après avoir informé les prétendants d’un nouveau prix demandé.

Le milieu de terrain de 27 ans, fortement lié à des joueurs comme la Juventus et le Real Madrid cet été, est hors contrat en 2021, bien que United détienne une option pour prolonger cela de 12 mois et il est affirmé qu’ils le feront déclencher cela comme ils l’ont fait avec Nemanja Matic.

Le club aurait exercé la clause de l’accord de Matic et est en fait en train de discuter du séjour du Serbe expérimenté.

Cependant, selon The Sun, contrairement à Matic, United cherche à déclencher l’extension de Pogba afin de protéger leur intérêt pour le joueur et de s’assurer qu’ils peuvent réclamer les frais de transfert maximum qu’ils peuvent pour le milieu de terrain problématique de France.

La décision sur l’accord de Pogba garantira que la valeur de transfert du milieu de terrain blessé restera intacte. L’avenir de Man Utd de Pogba est dans le doute depuis des mois, le joueur ayant joué pour la dernière fois le lendemain de Noël après avoir été en proie à un problème de cheville.

Cependant, le patron norvégien Ole Gunnar Solskjaer a insisté sur le fait que Pogba restait suite à la victoire éclatante des Red Devils 5-0 contre le club autrichien LASK la semaine dernière.

“Paul est notre joueur”, a déclaré Solskjaer après la victoire en Europa League.

«Il lui reste deux ans sur son contrat, un an plus l’option d’un autre. Vous pouvez vous attendre à ce que Paul soit là [next season], Ouais.”

Cependant, à l’exclusivité de Sun, ils affirment que United cherche en fait activement un acheteur pour le joueur et aurait informé les parties intéressées de son nouveau prix demandé pour lui.

Contrairement à l’été dernier quand le joueur a admis qu’il cherchait un nouveau défi – un aveu qui a forcé United à lui coller un prix demandé de 150 millions de livres sterling – le club aurait maintenant dit aux prétendants qu’ils pouvaient signer Pogba pour «seulement 100 millions de livres sterling».

United espère que la nouvelle évaluation incitera certains des grands garçons du football européen à mordre et à remettre au club des fonds supplémentaires avant ce qui devrait être un été de grandes dépenses. Un rapport publié jeudi a affirmé que la famille Glazer avait promis à Solskjaer un soutien important après avoir soumis une liste de souhaits de transfert de cinq personnes aux chefs de club.

Selon Le10Sport, Pogba et Mino Raiola travaillent dur pour «guérir leur relation» avec United afin de faciliter les discussions sur son départ, le vainqueur de la Coupe du monde étant toujours très déterminé à quitter le club.

Le PDG de la Juventus, Fabio Paratici, est prêt à dépenser 100 millions d’euros cet été pour ramener Pogba au club – mais la tenue de Turin s’éloignera de l’accord si United en demandait plus avec Calciomercato rapportant que la Juve irait plutôt à la star lyonnaise Houssem Aouar comme leur désigné plan B.

Raiola fait allusion à la sortie de Pogba

Parlant le mois dernier, Raiola a fortement laissé entendre que le joueur pourrait chercher à avancer, malgré son insistance, il est resté professionnel tout au long d’une saison difficile.

“Il n’a jamais perdu son sourire, mais il est clair qu’un grand joueur ne va pas à Manchester United uniquement pour ne pas disputer la Ligue des Champions ou le titre de Premier League”, a déclaré Raiola à Tuttosport.

«Ce serait taureau pour moi de ne pas admettre que Paul veut rester au plus haut niveau. Pogba essaiera avant tout de donner le meilleur de lui-même et ensuite on verra à la fin de la saison s’il doit rester ou non.

«Je parle à Pavel Nedved et à la Juventus de beaucoup de choses, y compris à propos de Pogba et d’autres joueurs, comme cela ne convient qu’à un grand club.

«Vous devez obtenir des informations, voir ce qui se passe, poser quelques hypothèses, rêver un peu… Avec la Juventus, il y a d’autres clubs pour Paul, mais en ce moment il est avec Manchester United.

“Ce que je peux dire, c’est que, tout comme Zlatan Ibrahimovic, Paul considère l’Italie comme son deuxième chez-lui et cela ne le dérangerait pas de retourner à la Juventus.

“Il n’y a rien d’impossible sur le marché des transferts, ce qui a déjà été prouvé par la Juve, le PSG, le Real Madrid. La réalisation de choses impossibles fait partie de cette activité. »

Pogba, qui courtise souvent la controverse, a suscité plus de critiques cette semaine après avoir porté un maillot de la Juventus en soutien à son coéquipier de France Blaise Matuidi.

Et pundit John Barnes a insisté après la cascade que le club ferait mieux de ne pas perdre son temps à essayer de le convaincre de rester.

“Vous ne pouvez tout simplement pas avoir un joueur malheureux dans un club de football, vous ne pouvez pas le faire se sentir plus important que le club et les fans”, Barnes, S’adressant exclusivement à BonusCodeBets.co.uk, a déclaré.

«De même, cela peut saper le club en manquant de respect car il ne fait pas plaisir au joueur. C’est un concept ridicule dont vous avez besoin pour garder les joueurs heureux. Les joueurs doivent garder le manager et les fans heureux, et si vous ne le faites pas, alors il (Pogba) doit partir.

«Toute cette situation à United, de l’extérieur, on dirait qu’il a tellement de pouvoir au club qui fait que tout le monde parle de lui, la situation est tellement toxique au sein du club. Il devrait partir. “

Pendant ce temps, un rapport a indiqué comment United peut avoir un avantage sur ses rivaux dans la course à la signature de l’ailier du Borussia Dortmund Jadon Sancho.