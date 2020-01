Pas besoin de discuter avec Kepa après une erreur de Newcastle, admet Lampard

Date de publication: Lundi 20 janvier 2020 5:16

Frank Lampard a sauté à la défense de Kepa Arrizabalaga après que l’erreur du gardien espagnol a entraîné la défaite 1-0 de Chelsea à Newcastle.

Kepa a réussi à mettre un gant sur la tête de Isaac Hayden au temps de blessure à St James’s Park samedi, mais n’a pas pu supporter l’effort autour du poteau.

Newcastle a condamné Chelsea à une huitième défaite en Premier League de la saison, mais malgré cette défaite, le patron des Blues Lampard soutient toujours son numéro un.

“Je défendrai toujours tous les joueurs et s’il y a des erreurs individuelles, les joueurs sont les premiers à lever la main et les gardiens de but devraient l’être également”, a déclaré Lampard.

«C’est un travail isolé et difficile car les projecteurs sont tournés vers vous individuellement. Parfois, il a fait de bons arrêts pour nous cette saison et parfois il dira qu’il veut faire mieux.

«Il est encore relativement jeune en tant que gardien de but, il veut s’améliorer, comme il se doit. Il peut s’améliorer autant que toute l’équipe et nous pouvons nous améliorer. »

Kepa a rejoint Chelsea de l’Athletic Bilbao en août 2018 dans le cadre d’un accord de 72 millions de livres sterling qui a fixé un nouveau montant record pour un gardien de but.

Le joueur de 25 ans a montré beaucoup de capacités brutes mais s’est également révélé sujet à l’erreur étrange comme celle de Newcastle.

Lampard a insisté sur le fait qu’il ne parlait pas à Kepa dans le nord-est et a soutenu l’international espagnol pour lui donner le meilleur de lui-même.

“Je n’ai pas eu de conversation directe avec lui après le match”, a déclaré Lampard.

«Je suis sensible au fait que les gardiens de but sont sous le microscope et cela peut être difficile. Il est comme n’importe quel joueur, comme un attaquant quand ça ne va pas pour lui.

«La seule chose à faire quand ça ne va pas dans votre sens est de garder la tête baissée et d’être humble et de travailler. C’est ce que je pousse tout le monde ici à faire.

“Cela ne change pas de position en position. C’est un bon gardien de but, nous le savons, et il y a eu des moments cette saison où il nous a permis d’économiser des points.

“Vous regardez les draps propres et vous êtes heureux. Et parfois, nous disons: “est-ce une erreur individuelle ou une erreur d’équipe?” Et le gardien de but prend le plus gros poids parce que nous n’avons pas bien défendu en équipe.

«Il y a beaucoup de circonstances différentes. Je ne veux pas m’attarder là-dessus comme négatif, c’est une réalité, nous devons être honnêtes, nous sommes nombreux ici et si ça ne va pas, nous devons être meilleurs. “