Pas d ‘«inspiration», peu d’espoir pour Moyes et West Ham

Date de publication: samedi 25 janvier 2020 6:38

Les fans de Manchester United pensent qu’ils ont mal tourné en ce moment – et ils l’ont fait. Mais les partisans de West Ham regardent une image encore plus sombre après avoir été humilié à la maison par West Brom.

Une course de coupe pourrait avoir remonté le moral et même quelques-uns des nuages ​​sombres qui semblent faire partie des installations et des aménagements au stade de Londres, mais la morosité est vraiment installée pour la saison maintenant après le retour de Slaven Bilic dans l’est de Londres pour vider son ancien côté de la FA Cup.

Cela laisse les Hammers face à une bataille de relégation au milieu des protestations dirigées contre les propriétaires, tandis que peu de leurs partisans gardent confiance dans le nouveau / ancien manager et ses joueurs pour élever leurs normes. Pour ces supporters, l’expérience de la journée au London Stadium est déjà assez mauvaise sans que l’équipe ne serve le genre de chant qu’ils ont fait contre les leaders du championnat.

Moyes David fait quatre changements à son XI, mais ce n’était pas du côté de West Ham en deuxième chaîne. En revanche, Bilic a changé huit de son équipe, préférant naturellement se concentrer sur des frais de promotion. Mais malgré ses Baggies jouant les 20 dernières minutes avec 10 hommes, ils étaient encore trop bons pour leurs hôtes assiégés.

Le contraste était plus évident au milieu de terrain, surtout au premier semestre. Gareth Barry, 39 ans le mois prochain, a dirigé le milieu du parc contre Carlos Sanchez et Pablo Fornals. On attendait tellement de Fornals quand il est arrivé en été, mais comme tant d’autres recrues d’Irons, l’expérience d’être un marteau semble avoir sapé la confiance de l’homme de 23 ans.

Quelle que soit la confiance que Sanchez puisse porter, elle est déplacée. Pour de nombreux fans de Hammers, le Colombien reste le pire joueur d’un groupe désespérément mauvais qu’ils ont enduré ces dernières années. Et ce sont les supporters qui ont vu Roberto se frayer un chemin à travers 10 matchs dans leur objectif plus tôt cette saison. “Anonymous” aurait été une amélioration pour Sanchez, mais le joueur de 33 ans ne pouvait même pas gérer cela. Au lieu de cela, il a joué un rôle de premier plan dans la concession du seul but, marqué par Conor Townsend à la neuvième minute.

Sanchez et Fornals ont formé les deux tiers du trio accroché à la mi-temps alors que Moyes cherchait à faire un point à ses joueurs et aux supporters mécontents. Mais le message ne passe pas. Même avec Mark Noble, Michail Antonio et Angelo Ogbonna amenant l’équipe de Moyes aussi près que possible du manager, les Irons ont dû attendre jusqu’à la 85e minute pour enregistrer un tir cadré.

3 – West Ham a été éliminé de la #FACup par une équipe d’une division inférieure au cours de chacune des trois dernières saisons, le seul club de Premier League à le faire. Répétitif. pic.twitter.com/kslriO3gOk

– OptaJoe (@OptaJoe) 25 janvier 2020

Triple substitution de Moyes – “J’aurais pu en faire quelques autres”, a-t-il déclaré après – il a effectué cinq changements à la mi-temps en deux matchs au cours des quatre derniers jours. Tout ce que le bricolage a produit est la pénalité de Noble dans un Défaite 4-1 à Leicester en milieu de semaine. En plus de punir les sous-interprètes sur le terrain, Moyes pourrait également vouloir examiner les raisons pour lesquelles les sélections de son équipe ne fonctionnent pas.

Le manager pourrait faire valoir qu’il fait de son mieux avec ce qu’il a, et il peut avoir un point valable. Moyes a parlé à plusieurs reprises de la nécessité de se renforcer ce mois-ci, mais avec six jours restants dans la fenêtre de transfert, quelles preuves avons-nous que l’on peut faire confiance à West Ham pour dépenser les fonds que David Gold et Sullivan pourraient fournir?

Depuis que le directeur sportif Mario Husillos a été abattu il y a un mois – il serait le cerveau derrière la signature de Roberto – les rapports suggèrent que West Ham est revenu à ses anciennes habitudes en se laissant conduire sur le marché des transferts par des agents avec des motifs au-delà des meilleurs du club intérêts. Quoi qu’il en soit, les supporters se tournent vers les derniers jours de la fenêtre de transfert avec le même type d’appréhension qu’ils ressentent lorsqu’ils réfléchissent à ce qui se prépare pour le reste de la saison.

“Ce que je dois faire, c’est trouver quelque chose qui puisse nous inspirer”, a déclaré Moyes après avoir été battu par le manager qu’il a remplacé il y a deux ans. Habituellement, cette inspiration peut venir de plusieurs façons: via le marché des transferts; de l’intérieur de sa loge; ou sous la forme de la propre direction du gestionnaire.

Pour West Ham, les perspectives sont en effet sombres.

Ian Watson