“Pas d’alibi, qui jouera, je suis sûr qu’il donnera tout”

SORRENTO (NA). Le défi contre Fasanoà la maison Sorrento Calcio la grippe a décimé le groupe sous les ordres de monsieur Maiuri, jusqu’à onze joueurs au lit avec la grippe.

URGENCE TOTALE

Parmi les absents, Alvino, Cacace, D’Alterio, Figliolia, Herrera, De Rosa, Masullo, Vodopivec, Diop et les gardiens Scarano et Semertzidis étaient coincés au lit. À quoi Constantine s’ajoute, en raison d’une blessure. Les Rossoneri tenteront de récupérer certains des joueurs susmentionnés in extremis, mais l’inclusion de certains sous-joueurs juniors ne peut être exclue.

BALUARD DÉFENSIF

Le défenseur a analysé la situation Francesco Fusco: «Une semaine difficile en raison des nombreuses absences, il est indéniable que nous avons eu des difficultés à préparer le prochain match contre Fasano. Malgré cela, nous nous sommes entraînés dur, car nous voulons poursuivre la séquence positive. – commença-t-il – Le staff médical évaluera dans les prochains jours l’état de mes coéquipiers, jusqu’au départ nous essaierons de récupérer le plus de joueurs possible. Ce sera une veille spéciale, mais en tout cas, ceux qui prendront le terrain samedi donneront tout pour le maillot. Fasano? Le classement est clair, nous ferons face à une équipe solide qui n’est qu’à quelques points de nous. Comme nous aussi, nous aimons jouer au football, nous devrons montrer que nous réussissons mieux à atteindre le dix-huitième bénéfice consécutif “.