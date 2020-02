Pas d’avant-garde, Manchester United ne parvient pas à pénétrer les Wolverhampton Wanderers

Manchester United était édenté dans son match nul 0-0 avec les Wolves ce soir.

Malgré 64% de possession, les Red Devils n’ont créé que deux occasions dans la surface de réparation des Wolves.

Manchester United n’a créé que DEUX CHANCES dans la surface des Wolves malgré 64,1% de possession, 65,0% de territoire et 224 passes dans le dernier tiers.

En comparaison, les Wolves n’ont effectué que 54 passes dans le dernier tiers.

– UtdArena. (@utdarena) 1 février 2020

La nouvelle signature de Bruno Fernandes était impressionnante mais n’a pas réussi à fournir le dge de coupe qui continue à échapper au côté d’Old Trafford.

United est invaincu en 11 matchs à domicile contre les Wolves dans toutes les compétitions (W9 D2) depuis sa défaite de 0-1 en février 1980 et n’a à aucun moment suivi au cours de ces matchs.

C’était un autre match dans lequel les Reds n’ont pas profité des points de chute de Chelsea pour faire du terrain sur les Londoniens dans la course aux places en Ligue des champions. United a sept fois sur neuf perdu des points alors que Chelsea a également perdu des points à la quatrième place.

Fernandes a montré suffisamment de choses à ses débuts et après seulement une journée d’entraînement avec le côté pour montrer qu’il sera capable de déverrouiller des défenses serrées comme celle montée par les Loups. Avec Paul Pogba approchant de la forme physique et Marcus Rashford pour revenir, ce n’est qu’une question de temps avant que les Red Devils soient en mesure de dissimuler la possession en opportunités claires et de trouver leurs chaussures de marque.